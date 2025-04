ogólnie o serwerach i ludziach

Optimus025

Witam jestem Szymon i mam problem...no dobra 2 pierwszy i drugi są o cs:go a zaczniemy od tego że kiedyś jak grałem na NAJNIŻSZYM pingu (około20ms) to miałem lagi ok dobra tam małe lagi ale jak już wszedł rusek i krzyczał (pewnie już wiecie co nie musze pisać) to mnie to wkurzyło ale ok był lepszy niż bot pewnie powiecie Ej ale możesz wpisać komendę voice_enable 0 ty zacofany dzieciaku tak mogę lecz jest to jeszcze gorsze bo nie mogę gadać z kolegami a tsa ani skype nie mamy (no co? po prostu nie) i nie będę słyszał co gadają gdzie jest wróg lub też strategi a teraz powrót do lagów i zanim powiem o lagach to ostatnio grałem w około 20.6.2015 więc może to naprawili. Ale teraz czemu piszę ten artykuł? No dlatego by dać panu Gabenowi myśl o polskich serwach (nie nie takich jak np. de_cache only tylko takie że są SAMI Polacy TYLKO z polski) bo ostatnio grałem z kolegami vs szwedami i oni mieli mało pingu a mówiąc mało mam na myśli 5-10 a my mieliśmy 60 i oni mieli nie tylko przewagę nad pingiem ale też fps-ami (tak miałem starego kompa) i nie cheatowali cudem wygraliśmy a po 2 tygodniach miałem nowy pakiet z szybszym netem i tak tylko dzielę się z wami wspomnieniami mam do was też pytanie Czy też tak kiedyś mieliście ? wysoki ping ruski vs 12 ping Szwedzi ? podzielcie się w odpowiedziach :) -Szymon