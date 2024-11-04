Что необходимо скринить для заданий?

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Rain

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novice rank iconKamilos31: Where exactly is the Google Play gift card there?
novice rank iconKamilos31: There's no Google Play on LootPay
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play via lootpay
SystemGamehag: 9 users received Gem33 from the Rain.
novice rank iconKamilos31: Will anyone answer my question?
novice rank iconrot now: im currently at the gates of valhalla
novice rank iconKamilos31: Is anyone here alive?
apprentice rank iconBURGER CUBE: hi
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
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Что необходимо скринить для заданий?

Misha2801 avatar

Misha2801

November 4, 2024 at 01:28 AM

Я зарегал новый акк, по заданию мне было сказано что бы я дошел до 6 уровня (я дошёл) после сделал скрин и отправил на проверку, спустя примерно 35-37 часов мне пришло сообщение о том что я походу не зарегал новый акк, после я ещё раз сделал новый акк на другом сервере и снова та песня. Подскажите что необходимо скринить, а то я тут с бубном как бы не плясал не получается. За ответ буду сразу благодарен!
arno_gamer avatar

arno_gamer

November 9, 2024 at 02:18 PM

i dont know

Jajaker2009 avatar

Jajaker2009

November 10, 2024 at 05:08 PM

Честно, у меня таже проблема, из-за чего задание просто отклонили. Это из-за того что в игре у тебя другое имя, состоящее из имени и фомилии, а никнейм только в лаунчере. Но так как лвл можно посмотреть только в игре, где имя другое, скринить просто нечего и задание не выполнимо:person_shrugging:♂
arno_gamer avatar

arno_gamer

November 11, 2024 at 11:51 PM

а вы скринили на весь экран?

FroGGPRO avatar

FroGGPRO

November 15, 2024 at 01:41 PM

Нужно скринить весь экран с уровнем, то есть когда ты получаешь 6 уровень там вылазит окно, вы получили 6 уровень и награды, а сверху справа дата получения

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Что необходимо скринить для заданий? on Next RP Forum on Gamehag