Что необходимо скринить для заданий?

Misha2801 Я зарегал новый акк, по заданию мне было сказано что бы я дошел до 6 уровня (я дошёл) после сделал скрин и отправил на проверку, спустя примерно 35-37 часов мне пришло сообщение о том что я походу не зарегал новый акк, после я ещё раз сделал новый акк на другом сервере и снова та песня. Подскажите что необходимо скринить, а то я тут с бубном как бы не плясал не получается. За ответ буду сразу благодарен!

arno_gamer i dont know





Jajaker2009 Честно, у меня таже проблема, из-за чего задание просто отклонили. Это из-за того что в игре у тебя другое имя, состоящее из имени и фомилии, а никнейм только в лаунчере. Но так как лвл можно посмотреть только в игре, где имя другое, скринить просто нечего и задание не выполнимо:person_shrugging:♂

arno_gamer а вы скринили на весь экран?



