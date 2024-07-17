Какие плейсы посоветуйте в роблокс?

MrCat8568

Пока все пишут названия популярных плесов я раскажу про не популярную



Bad cat - Вы играете за кота который все ломает и крушит пока хозяйка ушла с дома - чем больше вы поламали придметов тем больше ваш уровень тем больше ваш уровень тем больше локаций вам доступно также в верху есть реакции хозяйки что вы поломали - подушку, телефизор или картину она на все реагирует и не просто "онет! " или "что ты зделал!" она всегда интересно реагировает, также в игре есть типо мини сюжета также иногда стречается паркури и диологи ( вроде бы) минус - игра питается вижить с вас деньги с всякими скина на кота или ускорениям но другие игры от этого разраба на самом деле очень даже класние, возможно они питаются вижить деньги потомучто ета ихня самая популярная игра,ставлю этой игре 7 баллов из 10 - можно не плохо провести время :smiley_cat:



