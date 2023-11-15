Как получить бесплатные robux

sagatas2 Все легко нужно зайти в режим Pls donate и со временем тебе будут начислятся robux

Nahvzhsy а есть другие способы?

djamalhal1m Некоторые блогеры разыгрывают робуксы.Также в Роблоксе есть режимы под названием Pls donate и др.Там тебе платят за геймпассы.Также на некоторых сайтах можно поолучать бесплатне робуксы за приглашение друзей!Есть немного сопособов.

suprun12312 Зайти в Pls Donate

abakan в Pls donate ставишь геймпасы,и ждёшь пока задонатят робуксов

SupGeneral плиз донат и всё

mr_tnt Плиз донат ставишь и все

mr_tnt Плиз донат ставишь и все

Kriper5453 Смешная и весёлая игра .

Ren_16 в Pls donate ставишь стенд и очень долго ждешь

Naya9162 плиз донат и разные сайты по получению робуксов, где нужно выполнять задания

egorka_5247 Ребят, лучше воспользуйтесь сайтом rbxjungle.com, там я вывел 9 робуксов, и вы можете также, для этого вам надо создать приватку на 10 робуксов, а потом зайти на сам сайт и ввести промокоды, вот из некоторых: JungleOnTop,Junglebest, HyperBloodOnTop, пользуйтесь

egorka_5247 СУПЕР!!!!

Lisenok2024 pls donate афк 45 дней и 200 робуксов мне понравилось





glebishe хз





alfa160 апппп

alfa160 апппп

T0nny4Gr1nd ну есть много путей так то. лучше все равно донатить

Neon_Dragy Мне очень нравится эта игра.

k1ruushaa







Anon1708141214 pls donat это игра на удачу

3 месяца и 29 робахсов