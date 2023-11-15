Все легко нужно зайти в режим Pls donate и со временем тебе будут начислятся robux
Некоторые блогеры разыгрывают робуксы.Также в Роблоксе есть режимы под названием Pls donate и др.Там тебе платят за геймпассы.Также на некоторых сайтах можно поолучать бесплатне робуксы за приглашение друзей!Есть немного сопособов.
в Pls donate ставишь геймпасы,и ждёшь пока задонатят робуксов
в Pls donate ставишь стенд и очень долго ждешь
плиз донат и разные сайты по получению робуксов, где нужно выполнять задания
Ребят, лучше воспользуйтесь сайтом rbxjungle.com, там я вывел 9 робуксов, и вы можете также, для этого вам надо создать приватку на 10 робуксов, а потом зайти на сам сайт и ввести промокоды, вот из некоторых: JungleOnTop,Junglebest, HyperBloodOnTop, пользуйтесь
pls donate афк 45 дней и 200 робуксов мне понравилось
ну есть много путей так то. лучше все равно донатить
Мне очень нравится эта игра.
pls donat это игра на удачу
3 месяца и 29 робахсов
pls donat это игра на удачу
3 месяца и 29 робахсов