Roblox - скучно?

Trolex87 Мне кажется что роблокс really скучная игра(((

Trolex87 Не соглашусь, в тебя биполярка, или что?

Trolex87 Бррр.... люди, а как вы думаете?

DenDiscord Смотря во что играть так то выбор большой есть игры плохие а есть хорошие. Хорошие - Игры в каторые не скучно играть и ты всегда найдешь чем занятся. Плохие - Скучные не инресеные игры.

DenDiscord Так то если прям то пройди паркуры

Trolex87 Ок да, згоден

__nejimehb Роблокс топ игра

FATIMAFANTIK Нет ничего лучше роблокса

Trolex87 сумно сумно аж за край...

goshamosha45 немного

mamix13 1000-7 1000-7 1000-7

Artem6661666 Роблокс вообще не скучный!

Artem6661666 Я например играю с 2017 года и крутая игра

Yevgen38 Скучно потому что тяжело найти интересные режимы

lalka@1132 Игра топ особенно бис варм

JustColaYT Разные режимы, разная интересность

JustColaYT Поэтому спорить насчет интересности роблокса, глупо.

JustColaYT Поэтому спорить насчет интересности роблокса, глупо.