Roblox - скучно?

Мне кажется что роблокс really скучная игра(((
Не соглашусь, в тебя биполярка, или что?
Бррр.... люди, а как вы думаете?
Смотря во что играть так то выбор большой есть игры плохие а есть хорошие. Хорошие - Игры в каторые не скучно играть и ты всегда найдешь чем занятся. Плохие - Скучные не инресеные игры.
Так то если прям то пройди паркуры
Нет ничего лучше роблокса
сумно сумно аж за край...
Роблокс вообще не скучный!
Я например играю с 2017 года и крутая игра
Скучно потому что тяжело найти интересные режимы
Игра топ особенно бис варм
Разные режимы, разная интересность
Поэтому спорить насчет интересности роблокса, глупо.
Поэтому спорить насчет интересности роблокса, глупо.
нормальная, но иногда надоедает