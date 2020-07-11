напишите свою любимую раскраску на нож и форму ножа.
лично я люблю штык нож градиент))
лично я люблю штык нож градиент)
Хахахаххахахахаха если вообще пошло дело то больше нравиться пыльник и патина. Как по мне классные и по цене прекрасные скины. А так хочеться градиента. Но кто же не хочет? Поэтому заработай тут на нож и будешь с ним гонять а тебя спросят."Как же ты этот нож получил?" Я потом и кровью на него работал и вот оно то чего я хотел так долго у меня в руках!!!
бабочка по анимации будет получше, а расскраска более радужная лучше смотрится, чем какой то один цвет
Бабочка градиент красивая
мне понравилась стрелялка круто топ
я не знаю но мне лучше Драган лор