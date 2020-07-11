Kader1308

Хахахаххахахахаха если вообще пошло дело то больше нравиться пыльник и патина. Как по мне классные и по цене прекрасные скины. А так хочеться градиента. Но кто же не хочет? Поэтому заработай тут на нож и будешь с ним гонять а тебя спросят."Как же ты этот нож получил?" Я потом и кровью на него работал и вот оно то чего я хотел так долго у меня в руках!!!