ВЫ КОГДА ТО ПОЛУЧАЛИ РОБУКСЫ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ИГР(ПАРКУР В И Т. П.

Guest1828 ВЫ КОГДА ТО ПОЛУЧАЛИ РОБУКСЫ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ИГР(ПАРКУР В И Т. П. а

nikita5550 Здравствуйте, я играл в такие режимы, но никогда там ROBUX не получал. ХОРОШЕГО ДНЯ !

Noob_228 no ༎ຶ‿༎ຶ

Zero_Senpai Конечно же нет обычный обман)

Zero_Senpai 1341421523523

Gyost576 я играл в такие игры но робаксы не получал ;(



Drag222 Играла в подобные игры, но выйграть ничего не удавалось. Как никак, а подобные игры это просто развод.

gigaB135790 такова нету

AnonimZombie007 Нет вообще незя так

Tbl_muJawka Я получала

Vladik010111 конечно получали многие есть много источников где бесплатные робуксы

Penk333 Нет конечно я нечего не получил....

muichiro2 чаще всего все эти режимы это обман где у вас попросят пароль и никнейм а после вас взломают. или же вы зайдёте в их дискорд скажите что всё сделали а после вам ничего не дадут. лучше используйте проверенные сайты для получения робуксов

да, их долго доставать но зато они вам точно придут

hermion23 Не-а. В таких режимах их точно нельзя получить, забудьте о легких робуксах(

Fl0pPa_com есть некоторые обби гле в конце получаешь одежду за прохождение

MisterQ_02 Было одно такое, но больше не действительно

russaf05 Любые подобные, непотвержденные раздачи робуксов, проходящие от сторонних людей - обман. Если ты пройдёшь паркур обби, как тебе должны дать робуксы? Люди заманивают к себе на режимы активность и зарабатывают с тех, кто верит

ptstar чтобы их получить там вроде как минимум 3 лвл нужен

isaevapolina Играла но некогда не приходило

isaevapolina Играла но некогда не приходило

ichimari за прохождение паркуров и прочих плейсов никогда не дадут робаксы,это запрещено игрой

Anon1691096281 Если бы всë было так просто

Anon1691101199 ghbrjkm yfz buhs 10/10

Exercury bobux bro не получал за паркуры

o1l2g3 я не знаю, я никогда не проходила

alinazel1 Это развод и никогда не вводите свои пароли на подобных играх.



