ВЫ КОГДА ТО ПОЛУЧАЛИ РОБУКСЫ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ИГР(ПАРКУР В И Т. П. а
Здравствуйте, я играл в такие режимы, но никогда там ROBUX не получал. ХОРОШЕГО ДНЯ !
Конечно же нет обычный обман)
я играл в такие игры но робаксы не получал ;(
Играла в подобные игры, но выйграть ничего не удавалось. Как никак, а подобные игры это просто развод.
конечно получали многие есть много источников где бесплатные робуксы
Нет конечно я нечего не получил....
чаще всего все эти режимы это обман где у вас попросят пароль и никнейм а после вас взломают. или же вы зайдёте в их дискорд скажите что всё сделали а после вам ничего не дадут. лучше используйте проверенные сайты для получения робуксов
да, их долго доставать но зато они вам точно придут
Не-а. В таких режимах их точно нельзя получить, забудьте о легких робуксах(
есть некоторые обби гле в конце получаешь одежду за прохождение
Было одно такое, но больше не действительно
Любые подобные, непотвержденные раздачи робуксов, проходящие от сторонних людей - обман. Если ты пройдёшь паркур обби, как тебе должны дать робуксы? Люди заманивают к себе на режимы активность и зарабатывают с тех, кто верит
чтобы их получить там вроде как минимум 3 лвл нужен
Играла но некогда не приходило
Играла но некогда не приходило
за прохождение паркуров и прочих плейсов никогда не дадут робаксы,это запрещено игрой
Если бы всë было так просто
bobux bro не получал за паркуры
я не знаю, я никогда не проходила
Это развод и никогда не вводите свои пароли на подобных играх.
я получал 10 робуксов максимум.