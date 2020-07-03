Rain

Gem133

SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
Sign in to start chatting

41

0/160

Back to Roblox forum

ВЫ КОГДА ТО ПОЛУЧАЛИ РОБУКСЫ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ИГР(ПАРКУР В И Т. П.

Guest1828 avatar

Guest1828

July 3, 2020 at 05:33 PM

ВЫ КОГДА ТО ПОЛУЧАЛИ РОБУКСЫ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ИГР(ПАРКУР В И Т. П. а
nikita5550 avatar

nikita5550

July 3, 2020 at 05:49 PM

Здравствуйте, я играл в такие режимы, но никогда там ROBUX не получал. ХОРОШЕГО ДНЯ !
Noob_228 avatar

Noob_228

July 3, 2020 at 06:33 PM

no ༎ຶ‿༎ຶ
Zero_Senpai avatar

Zero_Senpai

July 3, 2020 at 07:16 PM

Конечно же нет обычный обман)
Zero_Senpai avatar

Zero_Senpai

July 3, 2020 at 07:16 PM

1341421523523
Gyost576 avatar

Gyost576

July 3, 2020 at 07:44 PM

я играл в такие игры но робаксы не получал ;(
Drag222 avatar

Drag222

July 3, 2020 at 08:07 PM

Играла в подобные игры, но выйграть ничего не удавалось. Как никак, а подобные игры это просто развод.
gigaB135790 avatar

gigaB135790

July 3, 2020 at 08:12 PM

такова нету
AnonimZombie007 avatar

AnonimZombie007

July 3, 2020 at 09:14 PM

Нет вообще незя так
Tbl_muJawka avatar

Tbl_muJawka

June 28, 2023 at 11:59 PM

Я получала
Vladik010111 avatar

Vladik010111

June 29, 2023 at 01:18 AM

конечно получали многие есть много источников где бесплатные робуксы
Penk333 avatar

Penk333

June 29, 2023 at 09:38 AM

Нет конечно я нечего не получил....
muichiro2 avatar

muichiro2

July 19, 2023 at 07:55 PM

чаще всего все эти режимы это обман где у вас попросят пароль и никнейм а после вас взломают. или же вы зайдёте в их дискорд скажите что всё сделали а после вам ничего не дадут. лучше используйте проверенные сайты для получения робуксов
да, их долго доставать но зато они вам точно придут
hermion23 avatar

hermion23

July 20, 2023 at 03:02 AM

Не-а. В таких режимах их точно нельзя получить, забудьте о легких робуксах(
Fl0pPa_com avatar

Fl0pPa_com

July 21, 2023 at 12:24 AM

есть некоторые обби гле в конце получаешь одежду за прохождение
MisterQ_02 avatar

MisterQ_02

July 24, 2023 at 09:57 PM

Было одно такое, но больше не действительно
russaf05 avatar

russaf05

July 25, 2023 at 12:39 AM

Любые подобные, непотвержденные раздачи робуксов, проходящие от сторонних людей - обман. Если ты пройдёшь паркур обби, как тебе должны дать робуксы? Люди заманивают к себе на режимы активность и зарабатывают с тех, кто верит
ptstar avatar

ptstar

July 31, 2023 at 05:52 PM

чтобы их получить там вроде как минимум 3 лвл нужен
isaevapolina avatar

isaevapolina

July 31, 2023 at 06:08 PM

Играла но некогда не приходило
isaevapolina avatar

isaevapolina

July 31, 2023 at 06:08 PM

Играла но некогда не приходило
ichimari avatar

ichimari

August 3, 2023 at 02:20 AM

за прохождение паркуров и прочих плейсов никогда не дадут робаксы,это запрещено игрой
Anon1691096281 avatar

Anon1691096281

August 4, 2023 at 03:08 AM

Если бы всë было так просто
Anon1691101199 avatar

Anon1691101199

August 4, 2023 at 03:25 AM

ghbrjkm yfz buhs 10/10
Exercury avatar

Exercury

August 6, 2023 at 02:59 AM

bobux bro не получал за паркуры
o1l2g3 avatar

o1l2g3

August 7, 2023 at 01:50 PM

я не знаю, я никогда не проходила
alinazel1 avatar

alinazel1

August 7, 2023 at 04:36 PM

Это развод и никогда не вводите свои пароли на подобных играх.

Not13579 avatar

Not13579

August 14, 2023 at 01:33 AM

я получал 10 робуксов максимум.

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy