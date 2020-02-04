Roblox studio

Asadullo9 Помогаю разрабам в roblox studio

Asadullo9 Скриптинг

BladeMaster228 как сделать чтобы когда чел умирает его выкидывало из игры

Artiom_201901 HI MY GUYS!:D

I LIKE THIS PLAY!:B

Artiom_201901 play is so good:D

Bfygtfjf чо ты шо английский

YarikBoosYT я не умею строить в студии

ridikini3 я умею строить в роблокс студио но писать скрипты не могу

ZekaPro прив





ZekaPro как дела





ZekaPro ну ладно

ZekaPro как дела

ZekaPro как дела у тебя?

ZekaPro ну ладно

gamer6207 Нужен скрипт, чтобы нпс, когда достаёшь любой предмет (tool) начинал всем телом смотреть на игрока, а затем отходить назад до конца ну типо боясь его и все это при среднем радиусе будет действовать

Если убрать предмет из руки, то он все равно будет смотреть и идти назад





gamer6207 пожалуйста срочно умоля

ю

foreton1245_notRot Спасибо я тоже над этим думал

joyshka понятно

ewrgsweg добрый день а как сделать так чтоб когда нажимаешь кнопку Play то появляется щетчик хп

просто когда я добавляю щечик хп он сразу появляеся а мне надо чтоб после нажатия кнопки плей появлялся щетчик хп

dalees Приветствую всех. Если вы занимаетесь разработкой в роблоксе и что-то уже умеете или у вас есть какие-то знания и вы желаете их улучшить работая в команде - смело пишите мне в телеграм: @danimettt, всё всем расскажу - и каждому помогу. Возможна оплата вам в робуксах.

Pryanik14 Здравствуйте, помогите пожалуйста, создаю игру кликер, как вычислить место на кнопке(ImageButton), куда именно тыкнул на нее игрок и после этого создать там TextLabel