Roblox studio

Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
Rain

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
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Roblox studio

Asadullo9 avatar

Asadullo9

February 4, 2020 at 11:05 PM

Помогаю разрабам в roblox studio
Asadullo9 avatar

Asadullo9

February 4, 2020 at 11:08 PM

Скриптинг
BladeMaster228 avatar

BladeMaster228

February 14, 2021 at 05:10 PM

как сделать чтобы когда чел умирает его выкидывало из игры
Artiom_201901 avatar

Artiom_201901

February 14, 2021 at 06:22 PM

HI MY GUYS!:D
I LIKE THIS PLAY!:B
Artiom_201901 avatar

Artiom_201901

February 14, 2021 at 06:23 PM

play is so good:D
Bfygtfjf avatar

Bfygtfjf

February 15, 2021 at 01:47 AM

чо ты шо английский
YarikBoosYT avatar

YarikBoosYT

February 15, 2021 at 02:01 AM

я не умею строить в студии
ridikini3 avatar

ridikini3

February 15, 2021 at 12:44 PM

я умею строить в роблокс студио но писать скрипты не могу
ZekaPro avatar

ZekaPro

February 15, 2021 at 01:17 PM

прив

ZekaPro avatar

ZekaPro

February 15, 2021 at 01:17 PM

как дела

ZekaPro avatar

ZekaPro

February 15, 2021 at 01:17 PM

ну ладно
ZekaPro avatar

ZekaPro

February 15, 2021 at 01:18 PM

как дела
ZekaPro avatar

ZekaPro

February 15, 2021 at 01:18 PM

как дела у тебя?
ZekaPro avatar

ZekaPro

February 15, 2021 at 01:18 PM

ну ладно
gamer6207 avatar

gamer6207

January 23, 2024 at 08:20 PM

Нужен скрипт, чтобы нпс, когда достаёшь любой предмет (tool) начинал всем телом смотреть на игрока, а затем отходить назад до конца ну типо боясь его и все это при среднем радиусе будет действовать
Если убрать предмет из руки, то он все равно будет смотреть и идти назад

gamer6207 avatar

gamer6207

January 23, 2024 at 08:21 PM

пожалуйста срочно умоля
ю
foreton1245_notRot avatar

foreton1245_notRot

June 6, 2024 at 12:41 PM

Спасибо я тоже над этим думал
joyshka avatar

joyshka

June 10, 2024 at 08:39 PM

понятно
ewrgsweg avatar

ewrgsweg

July 10, 2024 at 10:06 PM

добрый день а как сделать так чтоб когда нажимаешь кнопку Play то появляется щетчик хп
просто когда я добавляю щечик хп он сразу появляеся а мне надо чтоб после нажатия кнопки плей появлялся щетчик хп
dalees avatar

dalees

July 13, 2024 at 12:22 AM

Приветствую всех. Если вы занимаетесь разработкой в роблоксе и что-то уже умеете или у вас есть какие-то знания и вы желаете их улучшить работая в команде - смело пишите мне в телеграм: @danimettt, всё всем расскажу - и каждому помогу. Возможна оплата вам в робуксах.
Pryanik14 avatar

Pryanik14

July 30, 2024 at 06:01 PM

Здравствуйте, помогите пожалуйста, создаю игру кликер, как вычислить место на кнопке(ImageButton), куда именно тыкнул на нее игрок и после этого создать там TextLabel
did_229 avatar

did_229

August 2, 2024 at 12:23 AM

ищу чела который пишет скрипты рб, мне нужны скрипты для хоррор игры мой дс gigachad_1lol буду платить 10₽

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