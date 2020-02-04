Помогаю разрабам в roblox studio
как сделать чтобы когда чел умирает его выкидывало из игры
HI MY GUYS!:D
I LIKE THIS PLAY!:B
я не умею строить в студии
я умею строить в роблокс студио но писать скрипты не могу
Нужен скрипт, чтобы нпс, когда достаёшь любой предмет (tool) начинал всем телом смотреть на игрока, а затем отходить назад до конца ну типо боясь его и все это при среднем радиусе будет действовать
Если убрать предмет из руки, то он все равно будет смотреть и идти назад
Спасибо я тоже над этим думал
добрый день а как сделать так чтоб когда нажимаешь кнопку Play то появляется щетчик хп
просто когда я добавляю щечик хп он сразу появляеся а мне надо чтоб после нажатия кнопки плей появлялся щетчик хп
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Здравствуйте, помогите пожалуйста, создаю игру кликер, как вычислить место на кнопке(ImageButton), куда именно тыкнул на нее игрок и после этого создать там TextLabel
ищу чела который пишет скрипты рб, мне нужны скрипты для хоррор игры мой дс gigachad_1lol буду платить 10₽