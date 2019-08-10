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Ssg или aug?

Boom56 avatar

Boom56

August 10, 2019 at 09:42 PM

Винтовка теров или к-т?

Sh4melessGuy avatar

Sh4melessGuy

August 10, 2019 at 09:51 PM

Правильнее SG :) Обе хороши в определенных ситуациях, но все-таки более симпатизирует версия терров

Kvu2911 avatar

Kvu2911

August 16, 2019 at 01:01 PM

У Sg урона чуть больше чем у AUG

Batr2341 avatar

Batr2341

August 16, 2019 at 01:21 PM

Aug более нравится

Vladosik7 avatar

Vladosik7

August 16, 2019 at 03:47 PM

Без рук бери aug

Edward1111 avatar

Edward1111

August 16, 2019 at 04:31 PM

Спорный вопрос, смотря какой у тебя росчёт тактики на раунд

Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 16, 2019 at 04:40 PM

Ауг лучше в плане спрея

flash005 avatar

flash005

August 16, 2019 at 04:40 PM

ssg dgsfgs

QUITON_YT avatar

QUITON_YT

August 16, 2019 at 06:01 PM

sg 553 лучше

QUITON_YT avatar

QUITON_YT

August 16, 2019 at 06:01 PM

по моему там отдача поменьше

QUITON_YT avatar

QUITON_YT

August 16, 2019 at 06:01 PM

но ауг тоже норм

NIK1978 avatar

NIK1978

August 16, 2019 at 07:45 PM

Sg 553 в правильных руках вещь читерская: первый выстрел всегда в точку, для хедшотов самое то.

ZIRVO avatar

ZIRVO

August 16, 2019 at 08:07 PM

Нету рук бери ауг . Руки есть тогда сг )

Tima3205 avatar

Tima3205

August 17, 2019 at 06:09 AM

ауг. потому-что я буз рук. у меня только клешни есть

GIMIMODD avatar

GIMIMODD

August 17, 2019 at 06:48 AM

Aug более нравится

kriper_2004 avatar

kriper_2004

August 17, 2019 at 06:50 AM

у аналога для терров все лучше чем у ауга кроме скорости передвижения

Zhenya621 avatar

Zhenya621

August 17, 2019 at 11:23 AM

у кт точность у ауга лучше а у сг дамаг

_31283 avatar

_31283

August 17, 2019 at 12:16 PM

AUG круче

zopozila1 avatar

zopozila1

September 12, 2022 at 08:57 PM

Ауг с легким спреем,но сг ваншотает. И вообще если есть руки бегайте с эмками и калашами, если хотите эктозитики замените оружие эмку юсп и еще попробуйте как я играть с цз :)

zopozila1 avatar

zopozila1

September 12, 2022 at 08:58 PM

и я сам себя лайкнул


NoName1444 avatar

NoName1444

October 13, 2022 at 01:21 AM

мне нравится aug

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