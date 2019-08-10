Правильнее SG :) Обе хороши в определенных ситуациях, но все-таки более симпатизирует версия терров
У Sg урона чуть больше чем у AUG
Спорный вопрос, смотря какой у тебя росчёт тактики на раунд
по моему там отдача поменьше
Sg 553 в правильных руках вещь читерская: первый выстрел всегда в точку, для хедшотов самое то.
Нету рук бери ауг . Руки есть тогда сг )
ауг. потому-что я буз рук. у меня только клешни есть
у аналога для терров все лучше чем у ауга кроме скорости передвижения
у кт точность у ауга лучше а у сг дамаг
Ауг с легким спреем,но сг ваншотает. И вообще если есть руки бегайте с эмками и калашами, если хотите эктозитики замените оружие эмку юсп и еще попробуйте как я играть с цз :)