sniperoushotgun

Bon, personnellement j'ai bien aimé ce csgo, je copie colle mon évaluation :

Pour ma première évaluation sérieuse j'ai décidé de m'attaquer a un géant parmit les géants... Counter-Strike : Global Offensive

J'entends beaucoup de gens dire "waaa c le meileur je du mond lol jy jou tt le tanp" Et d'autre "Pff trop de cheaters, une commu de gamin, un jeux de♥♥♥♥♥♥♥avec des hitbox de♥♥♥♥♥♥♥



Et si ce jeux n'étais ni bon ni mauvais ? Ou même juste mauvais, ou juste bon ?



A l'attaque !

Déjà les devs ne sont pas a l'écoute, ils s'enrichissent sur le dos des créateurs de contenue ( Les skins ) Font des majs la plupart du temps mauvaises ET  S'étonnent que les joueurs se plaignent. Sans oublier Gaben, qui ne fait rien d'autre que se mettre dans son fauteuil et toucher la money.

Ouais la commu est jeune, avec des "russes" (pas DU TOUT raciste hein ?) et une bonne partie de flameur ! Mais comme sur la majorité des jeux MONSIEUR, regarde COD, BF et OW. C'est exactement pareil, a la différence que pas beaucoup de gens tapent dessus ( a part sur cod car, c a la mod lol ) ET OUI JEAN KEVIN ! Si 1 personne tape sur un jeux personne ne dira rien et personne ne viendra MAIS si 10 000 personnes le font, des gens en bon mouton qu'ils sont le feront aussi, c'est "normal". Donc on a : 10 000 personnes tapent, 5 000 moutons arrivent. Ce qui enclenche l'arrivé d'encore + de moutons. Et voila la boucle est bouclé, des milliers de moutons arrivent.





A la défense !

Malgré tout les défauts, ça restera NOTRE cs:go. Avec le "Prime" qui enlèvent une bonne partie des schtroumpf (smurf pardon)

Des cheaters (ET OUI MONSIEUR) et des toxics de 3 ans qui ont pas de tel.

Les skins MONSIEUR oui les cases coutent cher (avec les clés hein) mais tes pas obligés de les acheter, tu peux les drop et les revendre sur certains sites (ndlr : opskins) pour t'en acheter des plus chers et ainsi de suite !

Bon, je parlerais pas des sites de gambling, c'est juste du jeux d'argent addictif et pompeur de skins tout sim