¿Algún juego de moda que consideres sobrevalorado?

MartuLaLoquilla O algún juego poco conocido que pienses que merece más reconocimiento.

coalsera obviamente... among us

Baxoketa_ Friday the 13th, a mi me parece un juegazo, pero es un juego muerto, ya que no lo juega casi nadie y ahora han quitado los servidores dedicados.

Darkun17 fortnite, euro truck, gta v, hay muchos juegos sobrevalorado ahorita

3Hana_Hana3 Obvio Among us.

Aunque suguramente dentro de dos meses sera otro juego xd siempre pasa así.

Tshirazu roblox hay mucha gente que lo usa como tinder

yanosenada Ahora among us.Aunque és famoso porque este año tampoco han sacado buenos juegos.

Espero que el siguiente año hagan algo mejor.

2332as among us es un juego sobrevalorado ahora mismo :/

matnic77 Fortnite en mi opinión

yobz Te sugiero mas que todo Habbo hotel, podras interactuar en el camino con muchos jugadores por todo el hotel y acceder a un sin fin de salas creadas por toda la comunidad del juego. La razon por la que es muy destacado es que ya lleva operando desde el año 2000 y si, ya son 20 años de actividad que lleva el juego y era tan famoso que en sus tiempos de gloria realizaban eventos patrocinadores de ciertas marcas y compañias como los cheetos, grefusa, chocapic, antena3 y hasta incluso mtv en esos tiempos.

ErenGamer03 AHORA

FIFA 2020

Sum_hyung Fortine y Among us (Mi opinion)





dannixyfer Fornite, algunos de Roblox y pienso que también among us

ZzlDeadpool Among us, Free fire, Call of Duty: Black Ops Cold War, Fall Guys, Valorant.

rodesiaesia Among Us, Rocket League, League of Lefends, TFT...

Gorka882002 Among us

Kana777 Ahora mismo Among us.

Espero que saquen mejores juegos.

Tambien espero el state of decay 3

manaos22 among us y fornite.

IanFreit among us

lattesito Siento que Among Us es muy sobrevalorado.

Gabriel_022 roblox , fornite y among us para mi eso

Valeriabananita Fornite & Among Us

Valeriabananita Fornite & Among Us

xAndro13 Among Us, es un juego muy de moda actualmente, y los juegos que estan de moda, por lo general son muy sobrevalorados.