Duda con los codigos

Melonchan

Hay algunos mitos que debes considerar antes de unirte a los spamers de códigos.



1- No hay códigos todos los meses del año (suelen salir 3 o 5 pero en los días festivos).

2- No hay una fecha específica para que salgan (por lo que no es conveniente andar haciendo tantos temas para preguntar si hay).

3- Suelen dar RandomKeys y Runas, y si sale un código de gemas, tiene usos muy limitados y se cancelan (que todos los códigos te dan gemas es una mentira que los nuevos se inventaron).

4- Los códigos expiran, por lo que es inútil reflotar temas de años anteriores y quejarse de que no ganaron (se pueden ganar una sanción de los mods haciendo ésto, pero ese no es el motivo).

5- A veces dejan un cofre en el apartado "Giveaway" (te pide hacer unas tareas simples para reclamarlo). Ese suele ser individual, por lo que no es necesario andar molestando a los demás para que lo hagan por tí (ni para que te digan si ya salió).



Si ves varios temas regados por todo el año, es muy posible que se deba a los usuarios muy novatos y los que hacen varios temas para farmear experiencia.