ABZU - Reseña / Análisis

Con esto llegamos al final, espero que este breve y conciso artículo haya sido de su agrado, si fue así podrían apoyarlo para que sea publicado. Como siempre los invito a probar el juego porque les aseguro horas de entretenimiento y no se arrepentirán. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo artículo. Saludos :)

Bajo mi punto de vista no cualquiera logra identificar este mensaje y pensarlo realmente como debería, se me hace algo triste la corta durabilidad del juego y que no tenga el reconocimiento que se merece.

En algunas escenas pueden apreciarse minas colocadas obviamente por los seres humanos, e incluso podemos ver a un tiburón atascado en una de ellas, y la verdad si con situaciones ilustradas así no nos haces pensar y replantearnos sobre lo peligroso e injusto que llegamos a ser a veces las personas, no sé que lo hará.

No es un juego muy entretenido, ni mucho menos re-jugable, ni siquiera existe dificultad alguna, ya que el camino y los controles se intuyen a simple vista y literalmente si no presionamos nada el personaje continua de manera más lenta. Pero hay algo que lo hace muy especial, y es el mensaje o moraleja que nos quiere transmitir.

marplac51

en este articulo procedo a dar mi opinion sobre el juego Roblox, un sandbox que se ah vuelto muy popular mundialmente.



Lanzado inicialmente en 2006, Roblox ha pasado la mayoría de su vida a la sombra títulos como Minecraft hasta que su popularidad ha explotado definitivamente en los últimos meses. Ahora, Roblox se ha colocado a la par de Minecraft en número total de usuarios activos al mes, y no para de seguir creciendo con su sistema de pago para los usuarios que crean contenido.



Todo este boom también ha hecho que el desarrollo del juego crezca. Actualmente ya tiene versiones para PC, Mac, iOS, Android, Amazon Devices, Xbox One, Oculus Rift y HTC Vive, y esta semana han anunciado una actualización para habilitar la opción de cross-play entre Xbox One y otras plataformas. ¿Pero de qué trata exactamente este juego y por qué es tan popular?





Roblox es un juego multijugador free-to-play online y social. Los usuarios pueden darle forma a sus mundos con piezas de diferentes tamaños y materiales como las de Lego, y estos mundos los puedes compartir después con otros usuarios. De esta manera, si eres un joven creador puedes dejar volar tu imaginación, y si no siempre puedes entrar en los mundos o juegos creados por otros.



Su gran aliciente es precisamente que cada una de estas partidas creadas por los jugadores pueden ser una aventura totalmente diferente. Esto convierte a Roblox en una base sobre la que diseñar diferentes tipos de videojuegos, desde pruebas de parkour hasta aventuras con calabozos en los que tienes que ir matando monstruos, pasando incluso por juegos de supervivencia.