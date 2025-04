esta es mi experiencia en among us espero que les guste

atención: este articulo esta en español

attention: this article is in Spanish

Mi primera experiencia.

la primera vez que jugué among us fue algo interesante digo ser impostor y tener que rajar a alguien a la mitad es algo impactante digo dime otro juego que sea igual que among us como todos al principio no sabía qué hacer ahora ni necesito el mapa es entrar en tensión cuando quedan 4 personas y 2 impostores te entran los nervios no porque se te equivocas solo hacen la doble y listo el impostor ganó.

tripulante.

ser tripulante no es tan bueno tienes que jugar toda la partida con la ansia de que se te aserca cualquiera y te raja ademas si hablas de mas te votan y si no hablas te votan.

impostor.

ser impostor es un poco más tranquilo estás calmado y de repente rajas a alguien eso si no vas a rajar a todos de una y tampoco te recomiendo rajar a alguien enfrente de todos pues todos te ven entonces estás muerto.

consejos como tripulante

permanece en equipos de tres personas así no rajarán a nadie.

hazte bola en un rincón si varios tripulantes se juntan en un rincón el impostor vendrá y rajara a uno pero o sorpresa había otro tripulante atrás y lo atraparan.

consejos como impostor

usar el bloqueo de puertas podría ser una buena elección pero si te ven entrar y no salir y hay un cuerpo te atraparon lo que debes hacer es encerrarlo y entrar por la alcantarilla rajarlo y regresar a la alcantarilla. un consejo de oro.

esto es todo gracias. firma: T.Y.T





(esto es para mandar el articulo gracias por su compresión bonita tarde mañana o noche)



