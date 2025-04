Among Us - Análisis

Satrib12 Muy buenas comunidad de Gamehag, hoy vengo a comentarles sobre el juego que explotó su popularidad durante esta cuarentena y aún sigue siendo de los más jugados y vistos de este año. Un juego muy entretenido y divertido gracias a lo inusual que es. Comencemos…

El juego se titula “Among US” y se trata de un juego multijugador en línea desarrollado y lanzado por la compañía de InnerSloth, primeramente el juego salió par dispositivos móviles de Android e iOS en 2018, posteriormente estaría disponible en Windows gracias a Steam en el mismo año. Se trata de un grupo que puede ir de 4 a 10 astronautas los cuales deben realizar mantenimiento a una nave, pero entre estos astronautas hay de 1 a 3 impostores. El objetivo del equipo de tripulantes es reparar la nave a través de misiones sencillas o ganar descubriendo a los impostores, mientras que el objetivo de los impostores es interrumpir el mantenimiento de la nave mediante sabotajes o asesinando a los tripulantes. Al morir en el juego nos convertimos en fantasmas y dependiendo del equipo que nos toque debemos seguir completando misiones o seguir saboteando la nave. Actualmente contamos con tres naves totalmente diferentes, su ambientación, diseño y misiones varían entre sí para brindar mayor entretenimiento y que no se torne muy repetitivo. La personalización es algo que destaca en este juego, no solo por las distintas prendas, objetos y mascotas que podemos llevar con nuestro personaje, sino también las amplias características que podemos configurar en cada partida. Las cuales van desde velocidad de los personajes, cantidad de misiones, tamaño de visión, entre otras muchas más. Lo que hace muy divertido y entretenido a este juego son las reuniones en la que se debate entre todos para intentar adivinar quien es el asesino y así expulsarlo de la nave mediante una votación. Estás reuniones pueden darse al encontrar un cadáver o tocando un botón de emergencia de la nave, y aquí es donde se abren una infinidad de internas de juego, como roll, mentiras, distracciones y demás. El juego está pensado para comunicarse a través de un chat, pero últimamente se popularizó jugar mientras asistimos a una llamada con los demás jugadores para sumarle más interacción y entretenimiento al juego. Si bien el juego no tuvo la recepción que se esperaba al momento de salir, tanto así que en los servidores no había más de 200 personas, su actual éxito se debe mayormente a la pandemia mundial que estamos viviendo la cual nos lleva a estar en contacto virtual con las personas que no podemos ver personalmente. Creo que el juego es fantástico por lo particular y diferente que es gracias a lo antes mencionado de las reuniones, si no fuera por eso en mi opinión sería un simple juego 2D sin más. Con esto llegamos al final, espero que este breve y conciso artículo haya sido de su agrado, si fue así podrían apoyarlo para que sea publicado. Como siempre los invito a probar el juego porque les aseguro horas de entretenimiento y no se arrepentirán. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo artículo. Saludos :)

luis_pinta among us si es popular pero ya se me esta haciendo aburrido espero que agreguen contenido nuevo eso llamaria mi atencio para jugarlo de nuevo

sergiohal a mi me sigue gustando pero deberían agregar más mapas

Jextroner Alguien lee completamente el articulo?





jdjddjdjdjd osea que onda con este juego

Azul14 si el juego esta bien pero mas mapas estaria mejor

bautstajofre si el juego esta bien pero mas mapas estaria mejor

kevinxd112 yo creo que se dejará de jugar pronto

lillianys2987 La verdad es un buen juego, sencillo pero bueno

master_pro_sth4 exelente analisis

deku77s tu anilisis tiene buenos fundamentos me gusta





among us si es popular pero ya se me esta haciendo aburrido espero que agreguen contenido nuevo eso llamaria mi atencio para jugarlo de nuevo.

si el juego esta bien pero mas mapas estaria mejor.

si el juego esta bien pero mas mapas estaria mejor.

Denise1314 la verdad si esta bonito el juego era muy interesante jugarlo en los meses en los que mas estaba de moda habiea mejor jente pero yo creo que de tanto jugarlo si me aburrio un poco, espero que con el nuevo mapa vuelva a habermas gente

wate78 actualmente esta bien su juego

ariani2002 el juego ta bien :D

ariani2002 re bien u-u

CoriaVi Es entretenido el juego

valeriach1605 among us es muy divertio y ademas se parec a piggy en opcion traitor

xavierXD50 El juego para mi es un buen juego y eso que se creo en el 2018 no se como se hizo popular pero para mi opinion es un buen juego

xemuel buen juego

mercedes186786 es un buen juego pero falta gue agregen un mapa y otras cosas que no aburran a gente mas pets mas trajes







__el_naiber__ tremendo juego fino fino