el juego mas malo q has jugado?

Despreso

Bastantes a decir verdad, aqui una pequeña lista por si te los encuentras ni los pruebes.



- Cat simulador

- Cat Does like banana

- Cube - The jumper

- Danger Zombies

- Death penalty

- Heli copter

- Isis Simulator

- Jack Orlando (bueno, este es tan malo que es bueno, solo lo recomiendo si buscas risas gratis)

- The last Hope

- Magic Lords

- Noice

- North Side

- Overcast

- Ranomizator

- Red Risk

- Romance of the three Kindoms (MALISIMO)

- Serena

- Stay dead evolution

- Turn Around

- Victori race



Estos son los titulos que me regalaron o consegui de Steam, me arrepieto de haberlos probado, una perdida de tiempo total.