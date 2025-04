Todo lo que debes saber del Nuevo juego Fuser

De los creadores de Rock Band y de Dance Central llega Fuser, un festival interminable de musica virtual

Conviértete en un DJ y crea increíbles mezclas con amigos y juega muchas canciones, es un resumen de lo que nos dice este juego con gráficos increíbles en un espacio 3D convierte en un DJ y haz increíbles canciones con diferentes y grandioso escenarios inimaginables unos que parecen salidos del mundo antiguo otros de un tierra de dulces otros que parecen que derrotaron a un monstruo y para celebrarlo decidieron que dieras una fiesta sobre el cadáver de este, pero estos escenarios suenan tan increíbles y lo son pero entonces cuales son los requisitos para este juego, primero este juego va estar para XBOX PS4 Nintendo SWITCH y PC ¿va estar? acaso no ha salido, no sale mañana justo y siguiendo con el tema los requisitos para PC no son muchos necesitas una computadora de la nasa que te pueda correr el Fortnite el apex legends el GTA V y el ARK con graficos al maximo todo al mismo tiempo a 120 FPS no es nada verdad, bueno ya hablando en serio este juego tiene unos requisitos relativamente altosMÍNIMO:Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bitsSO: Windows 7 (64 bit) or Newer (64 bit) Windows OSProcesador: 8 Core Custom AMD 1.75 MHz or Core i5-4690 seriesMemoria: 8 GB de RAMGráficos: AMD HD 7790, NVIDIA GeForce GTX 750Red: Conexión de banda ancha a InternetAlmacenamiento: 10 GB de espacio disponibleRECOMENDADO:Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bitsSO: Windows 7 (64 bit) or Newer (64 bit) Windows OSProcesador: Intel Core i7-4790k @ 4.0 GHzMemoria: 16 GB de RAMGráficos: AMD Radeon R9 390, NVIDIA GeForce GTX 970Almacenamiento: 10 GB de espacio disponibleDiréis estos son requisitos altisimos si en parte bueno segun mi opinion son altisimos, hay gente que se lo corre mientras hace directo a 2K como si nada pero yo diria que mas de un 60% no tiene esas posibilidades como para tener ese tipo de conputadora o laptop y ahora para rematar ¿cuanto vale ? este juego tiene dos ediciones la standard y la VIP la standard vale 58 dolares aproximadamente y la VIP diria que casi el doble e incluye25 temas adicionales como contenido descargableAtuendo de festival de FUSER para tu avatarCasco «NAME» para tu avatarAtuendo deportivo a la última para tu avatarPack de multipantalla de cascadaentre otras cosas, como dije anteriormente sale mañana, que seria el 10 de noviembre del 2020Juega mas de 100 canciones de diferentes artistas diferentes muy reconocidos asombrate por los efectos especiales aprende y juega a ser un el mejor DJ de todo el juego