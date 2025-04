¿QUE ES CONVERTIRSE EN RANA?

Yo tampoco entiendo bien, me dice que debo terminar una oferta, pero muchas veces lo hago y aún así no cambia nada

jvllyan1

Que tal compañero, hace algunos meses desde Gamehag implementaron nuevas políticas, entre las que se destacan los encantamientos de rana y sapo, que básicamente son penalizaciones para aquellos usuarios inactivos (que no completan ofertas en el portal por un periodo de tiempo), entre los efectos negativos están por ejemplo: no ganar gemas por inicio de sesión diario, no ganar gemas por valorar artículos, reducción de las gemas ganadas por cada artículo publicado, no recibir gemas por reportar comentarios, todo eso si pasas mas de una semana sin completar alguna oferta, porque si te conviertes en sapo los efectos son mucho mas severos, llegando a perder 50 gemas por cada semana que pases sin completar alguna oferta, por lo que en resumidas cuentas tendrás que completar alguna oferta cada semana, de lo contrario correrás el riesgo de sufrir los efectos negativos de alguno de estos encantamientos, saludos.