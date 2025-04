Como aprender a jugar fornite

hola gente hoy les traigo como empezar a jugar fortnite la verdad soy nuevo pero casi siempre gano los battle royal bueno comencemos!

bueno intentando poner mis videos no puede por que necesito subir videos a mi canal y son muchos

bueno vamos a empezar con la construccioncomo yo aprendi a hacer una contruccion es en creartivoaqui les dejo un video o foto mia construllendobueno para contruir bien se meten al modo creativo y configuran los controles a su medida como les quede mejordespues van a mantener precionado por ejemplo la pared y van a hacer su construccion osea mantienen oprimido hasta que terminen su construcciondespues ban a hacer lo mismo pero con la edicion en este video no lo hago muy bien ya que le subi la sensibilidadbueno si ya saben construir muy bien y no tienen mucha punteria les pueden ganar a la persona que no sepa construir pero si tiene punteriapero en algun momento ustedes no van a tener materiales para contruir y hay es cuando deben disparar y tener punteria lo primero es empezar a praticar en creativo disparando a arboles y demaso a otras personas aqui les dejo una foto de como se mata a una persona

bueno no pude poner imagenes ni videos por varias sircustancias y pues coji de otros canales el contenidobueno no tengo mas tecnicas que me acuerde pero estoy probando unas que me estan sirviendo bastante bienla primera es disparar y luejo cubrirte para que el enemigo no te de ni una vala y ahorrarte vida este es el que quiero que quiero que prueben y lo combinen con lo que les enseñe de construir manteniendo precionado clickbueno el segundo se los comparto a los nuevos ya que yo cometi este errorbueno este tip es muy basico pero para los que estan comenzado les puede servir muchoel tip es curarse cuando esten en la tormenta o zona insegura ya que yo al principio me moria por la zona y no me curaba yo se que este es muy basico pero solo lo dijo para los nuevos y les sirve mucho!mi 3°er tip es basico otra vez pero este creo que es el mas importantees tener su inventario organizado a su gusto a que me refiero con a su gusto? me refiero a como les quede mas facil sacar las armas enla siguiente imagen no lo tengo organizadoaqui me queda mejor sacar las armas y demas y se las recomiendo muchohaci es como me queda mas facil les recomiendo de primeras poner armas de larga distancia como rifles o rifles de asalto y metrallas [metralletas] y de segundas poner escopetas o de corta distancia como metrallas [metralletas]bueno este tip es para los que vallan enpezando o sean malos les recomiendo caer en zonas poco concurridas y poco a poco ir a zonas muy habitadas o concurridas para ir mejorando su estrategia poco a poco y no del tiron por que si lo intentan del tiron va a ser muy dificil y estresantebueno aqui me voy a ir despidiendo y les recomiendo combinar todas los tips que les di en este vlog o articulo como le quieran decir y espero les sirva demaciado ya que estos tips me ayudaron a progresar en el juego [fortnite] aun que no sea muy bueno quedo por lo menos en los primeros 10