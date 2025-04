Tips para ganar gemas del alma

hola a todos espero que les guste

Hola a todos este es mi segundo artículo el primero es Como ganar Gemas del alma y bueno primero que todo estas son mis tácticas o sugerencias para ganar gemas del alma más rápido o para conseguir más empecemos

Consejos

1 Todos queremos Gemas del alma ya sean para robux o algún juego que no nos podemos costear de no ser así no sé porque están aquí, bueno mi consejo es que ganemos Gemas del alma con la Zona App (solo para móvil) ya que nos ganamos 1 gema del alma por 30 segundos haciendo cuentas en 1 hora nos podemos ganar

120 Gemas del alma pero como gamehag le puso un límite porque sería muy OP ganarse 2 gemas del alma por minuto el limite por día son 100

Resumen:

Utilicen la Zona App para ganar más gemas del alma

2 no jueguen los mini juegos por gemas del alma, en lo personal no me gustan una vez me quede mucho tiempo tratando de lograr que me diera una gema del alma pero no puede alcanzar el puntaje para reclamarla ya que era muy difícil en especial la se Santa Claus

3 jueguen vast wars ya que es un juego que no necesita muchos recursos y en cuestión de unas horas ya tienen las 3 tareas completas que es igual a 41 gemas del alma

Tácticas:

1 Compren cofres con una posibilidad alta de ganar un premio gordo y ese premio lo pueden vender por gemas del alma e incluso hay juego o premios que cuestan más que el cofre en el que están ejemplo: Compras un cofre con juegos y te sale amoung us o fall guys, ese juego lo puedes vender por X cantidad de gemas del alma mayor a la del cofre comprado

2 En la App de gamehag de móvil, además de la Zona App puedes hacer encuestas de juegos móviles muy fáciles y encuestas con un poco de dificultad pero no imposibles, como la de Lords móvil un juego bastante entretenido con una historia regular

3 Pueden escribir artículos interesantes sobre un tema o un juego interesante no hagan plagio o spam si no gamehag les bajará puntos

Invitaciones

1 Podemos invitar a un amigo nuestro para que cuando lleguemos a las 10 invitaciones nos den 200 Gemas del Alma

2 Si aceptamos la misión de invitar a un amigo y que ese amigo después recolecte 500 gemas del alma nos darán 200 gemas del alma por la misión

Bueno amigos eso ha sido todo el articulo espero que les haya gustado y que le den mucho a poyo ya que ustedes son importantes para mí y bueno sin más que agregar nos vemos en el siguiente articulo adiós ヾ (•ω•`) o .o ((>ω<)) o

TV ZONE YEY: D

Oh que mal que no pueda acceder a la zona App porque no tengo teléfono o no me quiero descargar gamehag en el teléfono o simplemente no tenemos espacio bueno puedes ir tirando esa excusa por el retrete porque gamehag ha escuchado nuestras plegarias y tenemos la

TV ZONE este magnífico lugar es como la zona App pero en vez de ver un anuncio de 30 segundos por 1 gema del alma podemos ver un anuncio de 30 segundos o menos a veces pasan anuncios de hasta 7 segundos y una de los mejores consejos que les voy a dar en este artículo es usen la TV ZONE Y LA APP ZONE AL MISMO TIEMPO así podrán ganar de 2 gemas por 30 segundos o menos nos tu amigo pero mi cabeza está en la luna en este preciso momento así que ya saben lávense las manos, guarden distanciamiento social y como dijo Vladimir una p#j4 y a dormir

Adiós se les quiere por acá que tengan buena noche ヾ(•ω•`)oヾ(•ω•`)oo(* ̄▽ ̄*)o(☆▽☆)(☆▽☆)(☆▽☆)

Tip secreto

Si has llegado hasta te diré mi tip especial

1: invita a muchos amigos ya que si invitas a 10 te darán 200 gemas del alma ese es mi tip secreto estoy invitando a amigos para ese premio ayúdenme porfa se los agradecería gracias