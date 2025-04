ponzo

chicos quisiera pedirles ayuda, he podido recaudar las gemas necesarias para activar el primer cofre de halloween que es el que mas me importa ya que pueden dar keys de juegos que me interesan, pero cuando intento abrirlo me dice que necesito recaudar 500 gemas desde el 30 de octubre. Anteriormente a conseguir las gemas me salia un mensaje en una franja roja que decía = recauda 500 gemas en tareas del juego desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre ahora me sale la opción de abrir cofre, pero me sale el mismo mensaje que les comente al inicio, que necesito recaudar 500 gemas cuando ya lo hice a que se debe? tengo que esperar un tiempo para activarlo? necesito recaudar mas gemas? les digo porque hace poco estoy en la pagina y no entendía mucho, tenia 3 cofres que no pude abrir por el mismo tema que tenia que recaudar gemas pero como por el evento de halloween me los quitaron, agradezco mucho su ayuda