Porque no me dio mis gemas?

maryluz1234 Mira hoy me levanté y pues quise valorar un artículo para ganar gemas todo bien hasta ahí pero lo que pasa es que empecé a leer y lo valore normal pero no me dio mis gemas porque será sabiendo que yo si leí y lo valore bien pero aún así no me las dieron no entiendo porque pasó

panguolovich Me parece que demora un poco en que te den las gemas, pero no estoy seguro.

ponzo igualmente me pasó amigo, ayer tmb valoré articulos y no me dieron mis gemas

DieTri01 SUELE SUCEDER CUNDO UNO CLASIFICA MUY RAPIDO POR LECTURA TE TOMA UN TIEMPO CALCULALE UNOS 60 SUGUNDOS QUE ES EL TIEMPO DE LAS PUBLICACIONES DECIME SI FUNCIONO

jpc5815 tienes que valorar una serie de artículos para recibir gemas, si recuerdo mal tendrían que ser una serie de 10 y entonces recibirías 1x10 gemas, además la recompensa se otorga 24h después

olakasepasa Porque no puede ser a voleo, tienes que tardar un tiempo

mmaxi132 tranquilo bro ya te las van a dar

miguel_david1 necesito ayuda aquí

melina96 como valoran?

XxItushiGatxX a mi tambien me a pasado pero llevo esperando 2 dias y aun no me llega nada y yo los leo y los valoro dependiendo de lo que pienso yo pero no me dan nada.

mayela123 realmente nose a mi tampoco me dan mis gemas

SOLDIER1122 Tienen que esperar un poco para valorar, porque tiene un tiempo

Juanmanuelffxd lineage 2 No me pagó las gemas por llegar a nivel 5. hice lo que pedían y rechazaron mi tarea. pulgar abajo para gamehag

hater4211 te da las gemas si ese articulo es aceptado

perrete1 a mí igual

Kortex26K x2, llevo mas de una semana esperando pero nada, y valoro bien leo todo respondo y listo pero no me las dan, creo que es mejor no perder mi tiempo en valorar hay