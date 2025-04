La importancia de los Robux

Hola, esta soy yo, como verán no tengo casi amigos ni Robux (Moneda de Roblox)

Les diré por que para mi es importante tener Robux y me basara también desde el punto de vista de otras personas.

Para los que no saben Roblox es un juego con muñecos Lego en 3D, con varios minijuegos que le pueden interesar a los jugadores, también puedes modificar tu propio avatar, hacer nuevos amigos y crear tus propios servidores.

Comprar juegos como Bloxburg Comprar potenciadores en los juegos como por ejemplo cuando estamos en un obby y no podemos pasarnos el nivel podríamos comprar un potenciador de salto o correr mas rápido etc. También podremos desbloquear objetos de los juegos, items y demás cosas..

Bueno para comenzar debo decir que muchos jugadores piden Robux en los minijuegos y en mi opinión deberían dejar de hacerlo porque existen personas aprovechadas y estafadoras que mienten para tener esas cuentas.En fin, yo pienso que los Robux no solo los queremos para personalizar nuestros avatares, ya que esta simple moneda tiene demasiados usos como los siguientes:Hay cosas que se compran con Robux y arruinan la experiencia del juego si es que no lo podemos comprar, creo que también los Robux se necesitan para poder socializar mejor con las personas del juego ya que he visto como las personas que visten con ropa cara se juntan con las de su propio *nivel* y ignoran por completo a los que les dicen *Noobs* solo por el simple hecho de no ser como ellos y me parece injusto.Quiero contar una historia que me paso y por eso es que solo tengo 5 amigos...Antes tenia una cuenta de Roblox, tenia demasiados objetos de eventos, demasiadas cosas en los juegos, etc, entre a un juego llamado Murder Mystery 2 en el cual consiste en que o eres asesino y tienes que matar a todos o eres sheriff y tienes que matar al asesino o eres inocente y tienes que correr por tu vida, cuando entre al juego solo había gente que tenia ropa cara, mascotas, música y demás, en la primer partida me mataron solo a mi y el asesino dejo que todos quedaran vivos, en la tercera partida me toco ser asesina y los mate a todos incluyendo al sheriff, luego en el chat empezaron a escribirme en ingles muchas cosas *ofensivas* y que me iban a reportar y pues yo no le tome mucha importancia.Después de que me saliera del juego cerré Roblox y me fui a hacer cosas de mi vida personal, dos días después cuando intente entrar a mi cuenta, estaba baneada por reportes que me habían hecho y pensé que había sido un error, intente recuperar mi cuenta varias veces pero después de varios intentos me cerraron definitivamente la cuenta, se me hizo muy injusto incluso mande un reporte, aun no puedo creer que hayan personas que te excluyan de un juega de tal manera, Roblox es un juego en el cual la única intensión es que te diviertas.Lo bueno de este juego es que como hay jugadores malos y jugadores buenos que te ayudan, te enseñan, te explican y te acompañan y eso es por lo que aun sigo jugando, por que se que puedo hacer amigos buenos que no les importe mi forma de vestir.Hoy encontré esta pagina de Gamehag en la que puedes conseguir Robux de una manera muy facil y sencilla, obviamente es un poco tardado pero vale la pena.