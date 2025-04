amigos porque me bajaron exp?

maryluz1234 lo que pasa es que por alguna razón que desconosco me empezaron a bajar de exp no se porque y pues yo dije ''bueno me bajaron pero pss Boy a comentar en artículos y foros para subir'' y no me han subido de exp alguien sabe porque me bajaron de exp?

maryluz1234 porfavor amigos me pueden ayudar a decir porque me bajaron porque la idea es que pueda llegar al nivel 3 pero pues en vez de subir me están bajando

maryluz1234 si es así por favor comentar en el foro muchas gracias

Sofiangel a mi me pasa lo mismo comento y no me sube de exp

RafaelMC Dividir tus comentarios en varias partes para farmear experiencia es considerado spam y cuando esos comentarios son eliminados pierdes los puntos de experiencia que conseguiste.



Ikkimura El motivo por el que pierdes experiencia es porque algunos de tus comentarios o los hilos en los que los has escrito han sido calificados como spam y borrados.

Como dice @RafaelMC dividir tus comentarios en varios comentarios no es una buena idea, poner el mismo comentario en cada artículo, aunque sea con diferentes palabras, que valoras lo que indica es que realmente no lo has leído y también puede ser considerado spam... en fin, que puede que tu experiencia baje aún más.



Algo que digo siempre es que la forma más rápida de subir de nivel es NO haciendo spam.

alesandroking nose ami igual me vajan de nivel

Kortex26K no mames eso me paso, ya aprendi la leccion xd

comento esto y no ssube la barra y es el primerr comentario de hoy :(

XxDeCoDexX con razón .__.", Grax por los datos

Neleya Cuando denuncian un comentario tuyo bajas de nivel

Kortex26K bueno hace rato que comente aqui y no me dan xp, sera un fallo o que hay que poner mas cosas?, que hago?

Recuerden, por esta clase de comentarios se consideran spam y para terminar si el mismo sujeto lo afirma por estar haciendolo para farmear exp el resultado podria terminar de mal a peor. Me trae cierta curiosidad el comentario de Neleya, como podras ver, aqui se gana GA cada vez que un usuario reporta el comentario de otro usuario que sea considerado como spam ya sea por medio de los foros o en los articulos. Ahora, uno se preguntara ¿Como es dividir comentarios? bueno, aqui les dejo una imagen de un perfecto ejemplo el cual consegui en el perfil de la usuaria Neleya.

jugotrolita creo que por dia no podes subir tanto de xp, me parece que es cierta cantidad por dia (CREO)

babybeka101 también creo por inactividad

Melonchan No te quitan experiencia por inactividad (yo falté casi un mes y nunca me bajaron).

La experiencia solamente te la quitan por escribir cosas sin sentido, dividir tus comentarios para farmear exp, entre otras prácticas tramposas.

Kortex26K creo que apartir del nivel 2 no sirve comentar :(, ya eh comentado bastan en varios hilos y nada, solo vi que se pude subir comentando en articulos o publicandolos

vBxtterIwnl No sólo tienes que comentar 5 artículos y 5 foros pero la app es buenarda