¿Te gusta roblox? Entra aqui

roblox es un juego interactivo en el que puedes jugar con tus amigos online, puedes crear tu avatar o un personaje a tu estilo,roblox basicamente es una plataforma online y tambien puedes crear tus propios mapas, y jugar los mapas de los demas.este juego es bastante conocido ya que actualmente tiene mas de 100 millones de visitas, esta plataforma tambien te permite comprar cosas algunas cosas son gratis pero se pueden comprar prendas mas exclusivas con la moneda "Robux".

en este juego se pueden tambien crear prendas o ropa siendo "OBC" o "Premium", de lo contrario no podras crear nada. uno de los mapas mas conocidos hoy en dia en roblox es "Adopt Me", por no mencionar otros.este juego Adopt me es un juego o mapa en el cual podras adoptar a un bebe o a una mascota, tiene varias modalidades de juego y es increible,Pero no hay nada malo?...si, lo hay son los estafadores de roblox estos estafadores se dedican a robar mascotas, robux y mas.... como lo hacen?, para robar pets o mascotas pues es muy facil ya que en dicho mapa se pueden cambiar,Tambien estan los Hackers!, estos se dedican a hackear cuentas y mapas de roblox, uno de ellos era el usuario "Amazook", dicho usurio tenia un mapa el cual si entrabas te daban una caja, la cual tenias que poner en cualquier parte y directamente te enviaba a un minijuego, el cual tenias que pasarlo todo o te quitaria o hackearia la cuenta, usuarios que lograron completar el mini juego dicen que de igual forma el usuario Amazook les quito su cuenta...dia a dia cada mas usuarios son estafados, nos cuenta el usuario TachiraGaming que le estafaron su grupo de roblox diciendo que le iban a dar 75 robux por su grupo, lo cual no paso ya que fue estafado, y este no es el unico usuario estafado...Tambien estan los multiCuentas, estas personas se dedican a crear cuentas que nunca utilizaran para estafar a personas awiswarissumarusimisupec en fin el punto es que te diremos formas en las que te pueden estafar para que estes muy ALERTA, puede que estos usuarios te digan "no doy primero ya me han estafado muchas veces" eso no es tu problema si no tienes intenciones de estafar no debes pasar primero, o si no pasa primero rechaza la oferta ya que es mucho mas conveniente,el usuario "rincholis" nos cuenta que le paso lo mismo, le dijeron que no confiaban y el termino pasando primero, Grave error ya que solo debias rechazar la oferta, puede que te digan "te paso la mitad primero y luego te doy la otra mitad", si las intenciones de esa persona son estafar solo dile que no, puede que para ti sea un poco de confianza pero no, el se quedara con lo que le cambies y tu solo quedaras con la mitad de lo que le dijiste asi que esos son algunos de los consejos los cuales puedes seguir de forma cautelosapuedes crear tu avatar o un personaje a tu estilo,roblox basicamente es una plataforma online y tambien puedes crear tus propios mapas, y jugar los mapas de los demas.este juego es bastante conocido ya que actualmente tiene mas de 100 millones de visitas, esta plataforma tambien te permite comprar cosas algunas cosas son gratis pero se pueden comprar prendas mas exclusivas con la moneda "Robux". bueno solo me queda terminar este articulo asi que Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox,Roblox