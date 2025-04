a alguien le ha pasado que no pueden realizar las encuestas?

Ju4nda13 esque yo voy a hacer las ofertas y me sale siempre error alguuien sabe porque pasa o les ha paso}

Mr_Popo123 ami es raro

DoggyWantsABone A mi no me ha pasado eso del error, pero te digo que es muy dificil que te acepten para que te den gemas. Siempre te buscan una nueva encuesta cada vez que terminas una porque las respuestas no fueron de mucha información para el sitio web, así que por eso yo deje de hacer las encuestas y más bien me puse a hacer las tareas.

Sofiangel tambien me pasa

ProHejter4 Es verdad

ZzlDeadpool Las encuestas siempre dan algun problema yo llevo años en la paguina e intentando un monton de veces de hacer las encuetas y sino me da algun error al finalizar la encuensta me dice que no hay ofertas disponibles en mi region y no me da las gemas.

maryluz1234 Yo te recomiendo que mejor hagas las tareas en vez de encuestas

Baxoketa_ A mi me pasa lo mismo que a ZzlDeadPool, siempre que hago una encuesta, cuando voy por la mitad o por ahí me pone que no soy apto para la encuesta o algo así. A mi a veces no me aparecen encuestas porque he echo demasiadas y no puedo hacer mas, pero supongo que no es tu caso.