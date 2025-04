yobz

Sucede que llevo meses buscando algun emulador que se me adapte almenos a mi pc, hasta ahora estoy usando una de las versiones viejas de NoxPlayer porque las mas modernas se me petan diciendo que el VirtualBox dejo de funcionar cada vez que intento entrar a la google play (Nota: Tengo activado la virtualizacion), la version del nox que estoy usando es la 6.0.1.0 y la version del android 5.1.



Ahora, sucede que cuando descargo la app de gamehag e intento entrar despues me sale una alerta diciendo que debo descargar el Google Chrome y el Android System Webview (esta ultima usando la version 57 o superior), bueno hice todo lo que me pidio y luego de descargar ambas apps me sigue arrojando la misma alerta de siempre, incluso las actualize ambas y tambien el servicio de google play y sigue dando lo mismo.



Por ultimo vi que uno de los comentarios del foro, un usuario tambien reporto el mismo problema solo que el dijo que formateo su telefono y presento los mismos problemas que a mi, siento que la unica diferencia que tenemos es que ambos empezamos con 0 aplicaciones descargadas en los ajustes del telefono (nox en mi caso).



Ya he probado con la mayoria de los emuladores y apenas con Nox es la que me aguanta, probe Bluestacks 3 y me andaba bien pero cuando intente entrar a gamehag me arrojo un error de localhost sin ningun numero de error quizas se deba a su ultima version de android 4.4.4, también probe Bluestacks 4 pero me anda con un buen lag del que ni se imaginan, probe LD-player y se cae el virtualbox muy seguido, memu igual a LD-player, smartgaga es obsoleto e inseguro y casi me hiba a quedar con MSi app player pero resulta ser que luego de unos minutos el emulador se congela y ya de ahi debo cerrarlo. Asi que supongo que como ultimo recurso debo utilizar nox.