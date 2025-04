como puedo dejar de ser rana y evitar convertirme sapo

El_Baron_Rojo alguien me da una solucion para dejar de ser rana, no tengo idea de que hacer para volver a la normalidad y me faltan pocos dias para convertirme en sapo, ayudenme por favor.

TheShadowS0ld13r debes ganar gemas, hacer ofertas, jugar minijuegos y mas, yo estoy con el escudo magico apunto de ser rana..





Cata46326 tienes que conectarte todos los dias





leanpal Descarga la zona app y mira un video, realiza tareas de juegos o completa alguna oferta de los muros, esas son las acciones que reinician tu contador de rana

Que tal compañero, con que realices alguna de las tantas ofertas sencillas que hay en Gamehag (encuestas, quiz, zona app…) ya dejarías de ser rana, si tienes la zona app bloqueada no te preocupes, puedes activarla fácilmente haciendo la nueva tarea ¡háblanos de ti!, que básicamente es responder a las típicas preguntas que hacen las encuestas como filtro para poder acceder a ellas, las cuales no te tomaran ni 5 minutos en responder, además te da 50 gemas y ya con eso no solo dejarías de ser rana, si no que ya tendrías la zona app activa de nuevo, lo que te serviría para tener el escudo mágico un buen tiempo, porque te podrías dedicar a ver un único anuncio cada 7 días y con eso el escudo mágico seria eterno, gracias a que la zona app cuenta para que el ese escudo se resetee, saludos.

el_chapo_editions si ya estas convertido en rana o sapo para dejar de ser uno de ellos debes hablar en los foros y realizar tareas, cuando yo era sapo empeze a conectarme todos los dias y hablar en los foros y jugar a mini juegos luego cuando subi de nuevo a level 2 ya no era sapo ni rana y listo

p0kkan entonces no se puede quitar lo de sapo/rana solo viendo video?

AlfonsoElric No hace falta hablar en los foros para quitarte la rana. Solo con usar la Appzone y/o haciendo misiones de los muros ya dejas de ser rana.



alastor_ No hace falta hablar en los foros para quitarte la rana. Solo con usar la Appzone y/o haciendo misiones de los muros ya dejas de ser rana.



Lola_Loza Solo con usar la Appzone y tambien.. haciendo misiones de los muros.. completar las ofertas..

harolchu789 haciendo ofertas pero si no puedes preparate para ser un sapo :frog:

rapaso15 Por lo general debes hacer las tareas o las ofertas

alexander_penchuk1 con hacer 1 mision ya tendras el escudo magico

genesisqwq debes ganar gemas, hacer ofertas, jugar minijuegos y mas, yo estoy con el escudo magico apunto de ser rana..



chuleta007 Tienes que realizar tareas y misiones, también hablar en los foros. Hay que ser constante más que nada.

Andremas970 Yo estoy igual a punto de ser rana y no me acuerdo como reinicie el contador xD

