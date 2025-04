no Kamehameha Dragon Ball Z Final Stand

este es mi primer articulo si en algo fallo es por que aun no se mucho de esto :/

no debes comprar kamehamehas o ataques similares por que siempre escapan de ellos con el blackflip, el kamehameha o ataques similares gastas mas ki que el blackflip, los androides pueden absorber el ki de ese ataque y los ayuda y puedes perder en un pvp y también podrían llamarte "ez".

evita usar kamehameha en pvp peor con androides,

estos son ataques que no debes comprar:

-Kamehameha

-Galick Gun

-Destello Final

-Giant Storm

-Kamehameha Instantáneo

-Big Bang Kamehameha

-Ataque de Brillo Final

-Final Kamehameha

-Broly Kamehameha (esto no lo puedes comprar pero lo puedes tener cuando matas a broly, no lo pongas en tu fila de ataques)

-Gigantic Breath (esto también lo puedes tener matando a broly, igual no lo pongas en tu fila de ataques) (ni tampoco ataques similares)

-etc

Que ataques puedes poner en ataques rápidos:

seria ataques como Flash Strike en la "T" o en la "R", ataques como "patada Barrido o "hoja de ki tipo espada"

no se que poner mas por que es todo lo que puedo decir y no puedo cambiar de tema, quedaría la "conclusión"

CONCLUSIÓN:

comprar ataques como el kamehameha no ayudan en pvp y mal gastas ki

ahora no se que poner mas de relleno solo recomendarte la raza androide por que es la mas fuerte :/

puedes combinar el Flash Strike con el Ataque Barrido o la hoja de ki tipo espada poniendo el espada de ki tipo espada en la "R" y el "Flash Strike" en la "T" es como estoy acostumbrado, el "BlackFlip" puede ir en la "Y" para escapar de kamehamehas de personas "ez" si tu raza es "Androide" mantén presionado "X" para que recargues ki o te cures, no lo intentes en los torneos de artes marciales absorber kamehameha por que eso te quita vida, en los torneos de artes marciales no puedes usar pastillas y lanzar kamehameha con pastillas no funcionara, si no logras escapar de los kamehamehas o ataques similares puedes usar "F" para cubrirte y así no recibes demasiado daño como un kamehameha con daño de ki completo.

si te recomendaría ataques en broly seria ir acompañado y usar rojas y spamear con supernovas, genkidama, super genkidama o la genkidama de broly que no se como se llama, creo que era algo así de planet y algo, no uses el ":v" por que es signo "gay", spamear con rojas en tops o con broly ya no servirá, hay algunos NPCS que se hacen tp hacia ti cuando les tiras kamehamehas o ataques similares, como Zamasu, Vegeta SSJB (Future), Goku SSJB (Future) entre otros, los ataques de ki que podes comprar es la supernova o Flash de la justicia, con esto termino mi Articulo no se si hare otro por que me da flojera escribir, si les gusto este Articulo puede que haga otro, adiós cuídense, y no usen el ":v" ;).