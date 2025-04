Necesito ayuda urgente de un moderador porfavor.

Alvarrrancho

Hola es que me rechazaron mi articulo que habia publicado que se trataba de agario o del juego de la vieja escuela mas adictivo, pero me lo rechazaron por supuesto plagio o spam, apuesto que la intencion era por plagio o copia y pega, y yo NUNCA copie y pege, todo ese extenso texto lo saque de mi conocimiento con el juego, porque lo llevo jugando un buen tiempo y tengo mucho conocimiento sobre el, ademas, si es plagio porque no se toman el tiempo de averiguar lo que puse en mi articulo con un sitio web, cualquiera, haber si todos los sitios web con info sobre agario se parece al mio, porque todo lo que me costo acordarme y sacar esa gran informacion para que lo rechazaran solo porque es muy largo que pensaron que era copia y pega, pues cualquiera lo piensa que es copia y pega, pero uno buscando si es en realidad copia y pega no lo es, para que algun moderador me hiciera el favor de aceptarmelo ya que solamente los usuarios fueron los que votaron el plagio, no veo que un moderador lo haya leido y comprobado si es copia y pega, para que me hicieran el favor de ayudarme algun moderador porfavor :/.