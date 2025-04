Les presento los que considero son los 3 peores juegos de resident evil, basándome en elementos como dinámicas de juego y otros factores que influyen en la jugabilidad

La franquicia de Resident Evil ha sabido mantenerse en el gusto de los video jugadores por más de 20 años, con el paso del tiempo ha tenido que reinventarse para poder mantenerse vigente, como en el caso de Resident evil 4 que cambió de manera radical su jugabilidad la cual fue todo un acierto, pero eso no quiere decir que la saga esté libre de tropiezos, pues a lo largo de su historia también ha cometido muchos errores. En este articulo repasaremos los peores juegos de la saga Resident Evil.

Resident Evil: Operation Racoon City

El primer signo de sospecha sobre la calidad del juego fue que estaba desarrollado por un estudio ajeno a Capcom, se trata del estudio Slant Six, que no han hecho juegos muy relevantes. La historia del juego se desarrolla entre Resident Evil 2 y 3.

La premisa del juego es muy interesante pues en este juego controlamos al equipo delta de la USS (Umbrella Security Service) quienes se deben de infiltrar en el laboratorio secreto de William Birkin para robarle la muestra del virus G.

El juego incorpora varios modos de juego clásicos como ir hay que ir por una muestra del virus G y llevarlo hasta nuestra base, eliminar a los miembros del equipo contrario o sobrevivir hasta que llegue el helicóptero de rescate.

El problema principal del juego es la inteligencia artificial, la cual es muy mala lo que repercute de manera muy negativa en el juego pues debido a esto el juego se torna aburrido y monótono al poco tiempo de jugarlo. El juego esta diseñado para jugarlo en multijugador, así que si no tienes amigos con quien jugar pues te acabarás aburriendo muy rápido debido a las fallas con la inteligencia artificial.





Resident Evil Survivor

El juego trata sobre un detective llamado Ark Thompson quien se infiltra en la base Sheena de umbrela y sufre un accidente y pierde la memoria, por lo que debe no solo recuperar su memoria sino también descubrir lo que sucede en la isla. El juego se situa después del Resident Evil 3 y aunque la historia por ratos se torna interesante ya no volvemos a saber nada de estos personajes.

La principal novedad del juego es que es en primera persona, y el juego deja un poco atras el survivor horror para centrarse un poco mas en la acción, la principal queja del juego es su duración pues es muy corto comparado a otros juegos de la franquicia, además de que gráficamente el juego es muy malo (comparado con otros juegos de Resident evil 2 por ejemplo) y el juego no tenia mucho reto por lo cual al poco tiempo el juego se volvía muy monótono, realmente no se siente como un resident Evil, no hay escases de munición, ni sustos y en general no se siente como un reto para el jugador.





Resident Evil Gaiden

El juego fue lanzado para Game Boy Color y trataba sobre que Leon Kennedy desaparece en el transatlántico llamado STARLIGHT, pues estaba en busca de un arma desarrollada por umbrella, así que Barry Burton tiene que ir en su rescate.

El problema del juego es su jugabilidad pues la dinámica de combate es muy diferente a los demás juegos de Resident Evil, al estar cerca de un zombie empieza una especie de minijuego en primera persona en donde hay que parar una barra en un lugar determinado para que así el disparo dé en el objetivo, cabe destacar que este no nos podemos salir del minijuego hasta haber acabado con todos los zombies.









Además de que los acertijos clásicos de la franquicia brillan por su ausencia, no hay muchos puzles y a esto hay que sumarle el hecho de que el juego no es canónico dentro de la saga, quizás no sea tan mal juego pero definitivamente no es un buen Resident Evil