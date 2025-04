The Last of Us

Este es el mejor juego que he jugado en mi vida, es mejor que cualquier juego que haya jugado alguna vez, su DLC es el mejor también, me encantó saber lo que hiso Ellie para curar a Joel y ver como vivió sus últimos momentos con Riley.

La verdad lo recomiendo mucho este juego los va a hacer llorar en el principio como en el final no importa cuantas veces lo hayas jugado no te a aburrir.Yo incluso lo termine en dificultad normal por primera vez hace unos días y ya lo estoy empezando a jugar en su dificultad máxima porque no me aburrió, aunque muriera infinidad de veces en una misma sección este juego jamás me aburrió ni me cansó.La verdad es que le doy 5 estrellas nada más porque ese es el máximo porque si no le daría 1000.Este juego se va a volver un clásico de la historia y según mi opinión va a ser el mejor.ESTE COMENTARIO CONTIENE SPOILERS DE LA PRIMERA PARTE DEL JUEGO! Este, es el mejor juego jamas escrito. Mejor que cualquier Zedla, cualquier God of war, cualquier Red Dead Redemption, cualquier juego de deportes, cualquier Far Cry, cualquer Halo, cualquier CoD, etc. Muchos van a pensar que estoy mal, pero este juego, hace llorar, vivir, sonreir, familiarizar, pensar, enfadar, no querer jugar porque sabes lo que va a pasar y aunque no quieras, sabes que va a pasar. Pensemos en el ultimo nivel de este juego, sabes que Ellie es la unica cura, y Joel tambien, pero este no cede, imaginate volver a la vida normal en ese mundo, pero Joel, prefiere SACRIFICAR A TODA la raza humana solo por no perder otra "hija". El 2 es muy bueno, pero concentremonos en el 1. La muscia de este juego no se queda artas, creo que la musica de este juego es la mejor banda sonora creada para cualquier videojueo. La gente que lo jugo, no creo que no le alla gustado ya que no hay forma de odiar a los dos principales de esta MAGNIFICA historia. me parecio horrible que en un top de Google lo ponan top 43 de 50. Es por lo menos top 3 de la historia.Un fantástico juego que recomiendo a todos, no digo que deba ser el Game Of the Year Forever, tampoco que tenga la mejor y mas original historia del mundo, pero hay que admitir que este titulo sera conocido por ser uno de los mejores juego de la década. Aunque hoy en día la formula de un juego con historia seria y madura ya se haya sobre explotado mucho, The Last Of Us es uno de los únicos juegos (en aquellos tiempos) que de verdad utilizo la historia como un Recurso Principal, aunque no se había reconocido mucho antes, ya se habia visto en juegos como en Silent Hill 2 o Mafia. Tanto Argumental como Jugabilisticamente el Juego es muy bueno pero, se puede mejorar. La historia es bastante atrapante y no aduladora, aburrida y olvidable como el HORRIBLE Beyond Two Souls