Guía para hacer un videojueo

Buenos días, yo so Pelayo Méndez, desarrollador de videojuegos, actualmente trabajando en The Lightning, un juego de terror psicológico hecho en Unity 5, y hoy voy a responder a la pregunta que muchos y muchas de ustedes se habrán hecho alguna vez: ¿cómo hago mi propio videojuego? Continúen leyendo para saberlo.

Bueno, empecemos por lo básico, los ingradientes:· Motor de juego (Unity, UE4, Source, CryEngine...).· Idea/s básica/s.· Mecánica/s interesante/s.Opcionales:· Diseñador Gráfico· Banda Sonora· Etc...Bueno, yo suelo trabajar con Unity y Unreal Engine 4, pues son simples y versátiles. Lo primero es clasificar los motores de juegos:· Unity para juegos simples, prácticas, juegos 2d y 3d multiplataforma como Among Us o Falll Guys.· Unreal Engine 4 para juegos complejos, con buenos gráficos, optimizados, raytracing y otros, como Fortnite.· Source para juegos mutijugador como Team Fortress 2 o Counter Strike: Global Offensive.· CryEngine para juegos optimizados diez años por delante de la tecnología actual, pero con calidad inmesurable, como Crysis o Far Cry.· Godot para principiantes que no quieren escribir casi nada de código.· Scratch para personas que quieren iniciarse a la creación de videojuegos pero programar le parece abrumador y aburrido.· Python (IDLE) para la gente que quiere hacer tanto juegos gráficos como potentes mods, hacks o herramientas de software.· Python(Ren'Py) para la gente que desee hacer una novela visual como Doki Doki Literature Club.· OpenGl, DirectX, Vulkan, etc., son para gente que tenga tiempo, y que esté dispuesta a aprenderse todas las ordenes a las que su targeta gráfica responde.· GameMaker Studio es para gente que quiera hacer videojuegos 2d como Undertale o Spelunky: simples pero divertidos y originales.· Blender es mejor que ni lo uses para desarrollar tu juego, es un infierno...· Etc...Tienes que asegurarte de escoger bien, de tener tus ideas claras, y de tener algo que haga resaltar a tu juego, aquí voy a poner unos cuántos ejemplos de la idea detrás de varios juegos indie súper conocidos:· Five Nights At Freddy's: Un juego de estrategia y terror con una extensa lore. (Clickteam Fusion 2.5)· Bendy And The Ink Machine: ¿Qué pasaría si meto un dibujo hecho a mano en Unity? (Unity)· Doki Doki Literature Club: Una simple novela visual, solo que juega con los archivos de tu ordenador. (Ren'Py)· Among Us: Un juego de la infancia transformado en un videojuego. (Unity 2D)· Fall Guys: Un Battle Royale sin armas, y con personajes super monos. (Unity 3D)Como podéis apreciar; todos son o bien algo simple o que estaba de moda, pero con un cambio, por pequeño que sea, o, por otro lado, algunos son transformaciones de cosas simples. Si quieres hacer un videojuego, te recomiendo, si empiezas con Unity, el youtuber Brackeys. También, quiero decirte que deberías empezar en este orden: Scratch-Python-Unity-UE4 y si quieres probar un desafío: Source-Godot-CryEngine. Bueno, me despido y hasta la próxima.