Roblox crea mapas de Among Us????

Como todos sabemos, Among Us se a vuelto un juego muy famoso, teniendo en cuenta que el juego fue creado desde 2018 y hasta el momento el juego tiene éxito. Y también sabemos que roblox siempre que ve la oportunidad, crean mapas de roblox relacionados a los juegos más famosos, un ejemplo puede ser fall guys, el mismo creador hizo estos dos juegos que se hablan aqui porque no siempre hay un solo mapa de fall guys o de Among Us en roblox, todo el mundo se pone manos a la obra para sacar su juego adelante pero estos son los que me parecen que les ha ido muy bien.Slip Blox:Este ha sido el mapa de Fall guys en roblox más famoso, le cambiaron el nombre a Slip Blox, ya que si le dejaban el mismo nombre podrían llegar muchas criticas y demandas sobre el juego.El juego también contiene los minijuegos que tiene fall guys, algunos de los fans de fall guys les han gustado el mapa de roblox, ya que es lo más parecido al juego real pero manteniendo una diferencia para que no borren el mapa de roblox. Por otro lado otros de los fans no están muy contentos al ver que quisieron hacer un mapa de fall guys en roblox y esos son los que han criticado mucho el juego.Para finalizar con este mapa, lo único que queda por decir es que ha llegado 22.347 favoritos y 1,5M+ de jugadores apenas en 1mes y 13 días. Y para los que les interesan los servidores privados, este juego los tiene gratis.Among Blox:Este es el mapa que crearon en roblox sobre Among Us, como ya he dicho antes este no es el único mapa de Among Us en roblox, también esta otro mapa que se llama Impostor que se puede decir que es más famoso que este mapa.El mapa llamado Among Blox, mantiene la temática de tener los personajes en una forma parecida, lo que no ha tenido feliz ha algunos de los fans es que a los personajes le colocaron brazos, pero para varios eso no les va a quitar el hecho de que no siga siendo uno de los mapas más famosos de copias de juegos famosos.Una cosa que cambian en este juego es que para ir a completar una tarea, hay una mesa con las herramientas necesarias para completar cada una de las misiones, toca que cojas un solo objeto ir a completar las misiones con ese objeto, y luego volver para cojer otro objeto y hacer el mismo procedimiento hasta acabar todas tus tareas.Otra cosa que mantiene es la reunión de emergencia, el asesino y los reportes al encontrar los cuerpos. Esas son las cosas que hacen que el juego sea más dinámico. Para terminar, se puede decir que ha llegado a 42.661 favoritos y 2,4M+ de jugadores y eso se a completado apenas en menos de un mes, por lo cuál se podría decir que lleva casi la misma fama que Slip Blox. Los servidores privados en este juego cuestan 200 robux, por lo cuál no a muchos de los jugadores los tienen muy contentos y para que sepan, los 2 mapas son del mismo creador.Espero que les allá gustado mucho el articulo.AtentamenteSu amigo MoyitaUwU