adopt me se me iso medio interesante

ROGELIOSORIA aquí mi opinión adopt me un juego como para niños chicos con el punto de consegir mascotas las mascotas solo te darán misiones que te darán dinero para abrir cosas eso me aburrió después de unas horas la verdad deberían poner mini juegos ustedes que opinan

Itsukaaa_ adopt me no era solo de mascotas, solo que adopt me conseguio su fama por ellas, yo lo empeze jugar mucho antes de eso, me gustaba, pero luego me aburrio se hiso repetitivo y lo deje aun que a veces entro para hechar un vistazo, pero mas nada

PROHjTer el juego esta un poquiyo bueno lo juego d3 vez en cuanfo

miguel_macias1 hola ami me encanta mucho este luego adoptó me

Isaco10 nel adopt mi se a volvido muy para nenes

2603Army adopt me yo lo jugaba pero ahora ya no es algo aburrido aunque aun asi nunca me llamo mucho la atención

EduGamer312 adopt me era divertido pero ahora vinieron muchos pequeños y no es tan bueno, es repetitivo