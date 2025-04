Melonchan

Es importante no comentar cualquier cosa por experiencia, así fallan muchos novatos.

Luego recibes reportes y los mods les borran esos mensajes, y así pierden experiencia.



- No comenten mensajes cortos (del estilo "buen artículo", "hola", etc).

- No anoten algo que no ayude a resolver una duda (no se vale anotar "no sé").

- No desvíen el tema (si alguien pregunta por un juego, no vengan a preguntar por gemas).

- No hagan temas para pedir gemas (nadie da gemas a desconocidos por nada).

- No hagan temas para subir de nivel, porque así se los borran por spam (y también salen perdiendo todos los que les siguieron el juego).



Es mentira perder experiencia por no entrar un día, se debe a que los mods te borraron mensajes spam o participaste en un tema que ya borraron.