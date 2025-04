¿Te comprarías una consola sólo por sus exclusivos?

terwilf_ahn A mi me encantaría, aunque en realidad no lo haría ya que no me parece sensato.

leanpal Al momento de elegir una consola siempre me fijo que juegos tiene y principalmente en los títulos exclusivos, si son llamativos y de verdad me gustan entonces si compraría la consola ya que para mi es una de las cosas que me enganchan al momento de elegir que consola comprar, aunque prefiero las consolas portatiles.

Ikkimura Yo tengo en casa una buena colección de consolas de Atari, Nintendo, Sega, PlayStation, Xbox... pero casi siempre las he comprado de segunda mano cuando la consola ya tiene decenas y decenas de juegos y entre los juegos que más me interesan están, obviamente, los que sólo se pueden jugar en esa consola.



Si lo que preguntas es si me la compraría nueva, por su precio habitual de tienda sólo por esos juegos: creo que la respuesta es no, ya que ya tengo más juegos de los que podré jugar en toda mi vida.

Cloudasher Para nada , muchos títulos ya ni exclusivos son . compraría una consola para tenerla más accesible al jugar en otros lugares y con otras personas .

Melonchan Sí he comprado consolas por sus exclusivas, pero no el primer modelo, porque ese suele tener fallos y menos capacidades.



Actualmente compramos la Nintendo Switch (y su versión Lite para mí) porque estoy bien segura que esos juegos no salen en otras plataformas.

Los de la XBox suelen estar la mayoría en la PC por lo que ahí ni la extrañamos.

Los exclusivos de Sony ya dejaron de interesarnos desde la Playstation 3.