Alchemia Story - MMORPG

Introduccion.



Como el titulo lo nombra este es un juego de tipo MMORPG (massively multiplayer online role-playing game). Creado por Asobimo, Inc. Y su estreno inicial fue el 30 de noviembre de 2017. Este maravilloso juego nos adentra en un amplio mundo por el que podemos explorar y encontrar centenas de jugadores con los cuales podemos hacer variadas cosas como lo es chatear, hacer misiones y hasta luchar con ellos o contra ellos. Pero si aun no encuentras amigos tenemos a un compañero y guía al cual por defecto lo llamaran "YOME", al que podremos ponerle el nombre que mas nos guste y personalizar su aspecto físico. Con nuestro "YOME" iremos por el extenso mapa completando misiones y luchando con los diversos monstruos que te encuentras por tu aventura.



Su estilo "Anime" le da un toque perfecto con sus lindos paisajes que van desde una gran montaña nevada hasta una linda playa, ademas de esto su variada música se incorpora adecuadamente a el estilo del juego.

Al iniciar el juego nos va a dar un pequeño tutorial en cual nos va a enseñar las diversas mecánicas del juego, también nos va ayudar en la configuración del mando y la personalización de el personaje. Es muy sencillo seguirle el paso al juego aunque este en ingles.Tiene unos controles simples pero no quitándole lo llamativo a estos, su interfaz es agradable a la vista. Por otro lado la jugabilidad de este es "normal" no requiere de saber mucho pero tiene sus trucos.Aunque tiene muchas ventajas también tiene sus desventajas. Se preguntaran por que digo esto, pues bueno, al ser un MMORPG a veces se vuelve muy monótono el entrenar y hacer misiones, ademas si no te gustan esta clase de juegos te van a aburrir al instante. Otra desventaja es que este juego solo esta en ingles y otros idiomas que desconozco, dejando locos a los que no tienen idea de estos idioma, esto trae sus consecuencias, ya que en las misiones el lenguaje y las indicaciones son algo frustrantes si no se hacen como se debe.A pesar de todo esto la exploración lo hace un poco llamativo. Otra cosa que llama la atencion son sus "monstruos", algunos son muy adorables y otros son algo feos.Este juego tiene unos gráficos muy decentes, llegando a ser muy buenos. Como dije en la introducción tiene unos bellos paisajes y una banda sonora muy relajante que hace que tu experiencia sea placentera. Es obvio que tiene uno que otro problema en las texturas y iluminación pero esto es pasable porque no se ve muy a menudo.Este es un juego realmente bueno, a pesar de que son las mismas mecánicas de cualquier RPG o MMORPG que para ciertas personas puede ser aburrido para mi es un buen juego para pasar el rato. También me gusta su contenido extenso y sus posibilidades de personalización de nuestro personaje. También me es muy divertido interactuar con el espacio y con otras personas, su implementación de acciones y stickers. Buscando información para este articulo me encontré con que tiene una "Wiki" que nos puede ayudar en cualquier duda. Una de las mayores desventajas es que la comunidad hispanohablante tiene problemas con el ingles lo cual limita tu experiencia en el juego, al igual el conseguir gemas para la mejora de el personaje y el "YOME". Una ultima cosa que olvide de contar es que tambien tienes la opción de construir nuestra casa, aunque no la e probado no esta de mas nombrarla.Bueno eso es todo, nos vemos en otra ocasión.