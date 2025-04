me dicen otros modos de ganar gemas y exp¿

terwilf_ahn

Lo primero sería realizar el tutorial de gamehag, con el no solo obtendrás un panorama general de como funciona la pagina, sino que te recompensará con bastantes gemas por completarlo.



Segundo si quieres conseguir XP rápido lo mejor es respetar las reglas, por ejemplo no esta bien que hagas múltiples comentarios consecutivos en un mismo post.



Debes usar el icono del lápiz para modificar tu publicación si quieres agregar algo.



Los primeros 5 comentarios que hagas en el foro y en la sección artículos te darán experiencia.



Participa en las publicaciones, da tu opinión de los artículos del foro, pero siempre hazlo respetando a su autor, osea que se note que has leído.



Los "gracias", "buen articulo", "genial", "me sirvió", "no lo sabia", etc. corren el riesgo de ser considerados spam, y cuando te eliminan un comentario pierdes la experiencia que hayas obtenido por el o ellos... (Es por eso que estas estancado en 38%)



Crea tus propios post, esta es una comunidad de videojuegos, comparte tus inquietudes y en lo posible intenta ser original, si tienes dudas si un articulo existe utiliza la lupa para chequear.



Evita este tipo de consultas, ya que también puede ser considerado spam, no te dejes llevar por que todos lo hacen, ya que esta pagina es muy hostil con los que tratan de sacar ventajas y los termina expulsando o haciendo que quieran irse solos.



Nunca utilices malas palabras e intenta no ofender, ni molestar a los demás.



Diferénciate de los demás y demuestra a los moderadores que te esfuerzas por crecer, los moderadores son humanos y se equivocan, por eso no les dejes dudas que tus comentarios no deben ser eliminado, es una buena idea agregar foto de perfil.



Para conseguir gemas, esta la Zona app (aplicación para celular), nunca supe bien como funciona no se si es un limite 100 publicidades en total o mensuales.



Otra forma son los cofres diarios, de los cuales son dos los importantes el Semanal y el de Steam, para el segundo debes seguir una serie de pasos que puedes encontrar en la sección premios/cofres.



También serás recompensado con gemas por loguearte diariamente y al asistir 7 días seguidos obtendrás 20 GA (Gemas del alma) adicionales.



Hay muchas formas más de crecer en la pagina, por eso te recomiendo buscar articulos viejos con la lupa ;D