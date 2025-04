Tareas en Android

Que tal compañero, he completado varias ofertas en el móvil y en la mayoría de ellas me han dado las gemas sin ningún tipo de problemas, no se si te refieres en especial al Rise of Kingdoms: Lost Crusade (por lo de las 2 semanas que llevas jugando), pues en ese juego en especial justo hace un par de días que complete la tarea de llegar al nivel 17 y a los 10 minutos me aceptaron la tarea, además ya es la segunda vez que completo esa tarea en el móvil y en ambas oportunidades me dieron las gemas, por lo que si sigues al pie de la letra los requisitos que pide Gamehag no tienes por qué preocuparte de nada y si se presentase algún problema puedes escribirle a soporte agregando las pruebas necesarias y ellos manualmente te aceptaran la tarea, saludos.