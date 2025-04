Hola, soy SrKiwiii, una persona que quería conseguir skins en el counter y termine con esta pagina, que me esta ayudando mucho. Cabe aclarar que este articulo lo hice en base a mi experiencia, y es mi primer articulo. Espero que te guste y que te sea utíl. Puse lo mejor que pude en este articulo, me llevo bastante tiempo, y espero que sea aceptado.



En este articulo encontraras como ganar gemas fácilmente, y en poco tiempo.

Conclusión:

Mayor esfuerzo, mayor recompensa



1- Zona app: En este lugar podremos ver hasta 100 anuncios diarios, dándonos una gema por anuncio, en total 100 gemas por dia. Hice los cálculos y te lleva aprox 50 minutos, que parece mucho pero lo puedes hacer mientras juegas, ves la televisión o incluso con un autoclick, aunque no se que tan legal sea esto realmente.2- Valorar artículos: Puedes valorar artículos cada día, recibiendo unas 20 gemas diarias. Por favor, evalúa los artículos con sinceridad, y se honesto.3- Cofre diario: Todos los dias puedes abrir un cofre diario en el que podrás ganar gemas (Lo mas normal es que sean solo 5)4- En minijuegos: Si, se que no es lo mas eficiente pero algo es algo. Con los minijuegos, cada cierta cantidad de puntos conseguirás una gema. Realmente no recomiendo este metodo, pero vale la pena considerarlo5- Haciendo tareas: Por mas cansado que sea este método, es eficiente, a lo mejor un poco tardado pero podremos conseguir grandes cantidades de gemas en no mucho tiempo. Puedes encontrer tareas que sean fáciles, o complicadas, y la recompensa sera distinta. Hay tareas que te dan desde 5 hasta incluso 10.000 gemas, una cantidad asombrosa.6- Creando artículos: Puedes crear tu articulo, y si es bien recibido, ganar gemas por ello. Esta es una opción recomendable, pero por favor, haz de tus artículos originales y no hagas plagios. Mientras mas te esfuerces, mas original sea tu articulo, o mas innovador, mayor sera tu recompensa. Haz lo que te guste, no intentes hacer un tema popular, si no te gusta o no sabes nada acerca de eso.Espero que te haya gustado este articulo, lo hice en base a mi poca experiencia, y a lo mejor lo actualizo con el tiempo. Este es mi primer articulo, asi que espero que te sirva y por favor, avísame de cualquier error en los comentarios.Lo mejor es ver los 100 anuncios diarios, y complementarlo con los artículos, que según lo que ví, si los haces bien te pueden dar bastantes gemas, pero también es complicado crear un buen articulo que le guste mucho a la gente. También las tareas sirven mucho, intenta completarlas cuando puedas. Espero te haya gustado, y puedas conseguir muchas gemas para gastarlas en lo que quieras, que con esfuerzo todo se puede. No vas a conseguir 1500 o 2000 gemas en un día, pero si te esfuerzas, todo se puede. Es IMPOSIBLE llegar a cierta cantidad de gemas como pueden se 1000, 2000 o 3000 sin esfuerzo y tiempo, pero créeme, si te esfuerzas lo suficiente, lo lograras Recuerda:Saludos.