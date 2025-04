es facil llegar al nivel 10?

RafaelMC

Antes debo comentar que subiendo a los demás niveles no van a desbloquear nuevas ofertas ,no van a obtener un rango y tampoco esperen que llegando a nivel 6 alguien les done gemas por que eso no va a pasar, al menos que se trate de un usuario que quiera enviar gemas a su otra cuenta cosa que está prohibida o usuarios que quieran cambiar una key por gemas, pero obviamente la key tiene que ser de un juego muy llamativo y no de esos que sale en las random cd key.



Yo soy nivel 13 y puedo comentar varias veces pero te comento que solo 1 o 2 comentarios me han subido el porcentaje de nivel. Por eso siempre les aconsejo a los usuarios no intentar conseguir gemas por medio de subir de nivel por que con cada nivel que se obtenga más se dificulta subir al siguiente.