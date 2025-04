Recordatorio sobre Steam Wallets (Euros/Dólares/Libras):

Ikkimura Según la nueva normativa de Valve únicamente se pueden usar las tarjetas que estén en la misma moneda que la que tienes en la tienda de Steam.



Esto quiere decir que si tu tienda de Steam no está en ninguna de estas tres monedas no podrás añadir las tarjetas de saldo que hay en Gamehag... al menos mientras Valve no vuelva a cambiar esa norma o Gamehag pueda añadir tarjetas de saldo en otras monedas.



Quería hacer este recordatorio porque he visto varios hilos en los que alguien preguntaba que tarjeta debe pedir o cual sale más rentable, y con la nueva norma (que como ya he dicho no depende de Gamehag) ya no se puede escoger.

MMdrOctopus UFF hoy empece aqui, para poder cambiar por una steam wallet! lamentablemente soy de argentina y no hay monedas en peso en la pagina, tendre que ahorrar para el juego directamente! muchas gracias, no sabia esto

NoTeRindasNunca yo tampoco sabia tendre que comprar el juego no mas





holamejores creo que comprare el juego

RafaelMC Es bueno que hayas creado un hilo hablando sobre este tema por que hay muchos usuarios que su objetivo en el sitio es conseguir una Steam Wallet y muchos no están al tanto de esos cambios de políticas de Steam que para los que no sepan se hizo para evitar la compra de juegos más baratos utilizando VPN.



Espero que este hilo no se vaya a perder tan rápido en el spam y lo logren ver los usuarios que están interesados en ese premio para que luego no pierdan sus gemas.



Ikkimura Según tengo entendido en algunos países latinos han vuelto a habilitar las tarjetas VISA o Mastercard, esas tarjetas o incluso las de Amazon son buenas alternativas a las tarjetas de saldo de Steam.

Isaias012 Fua, que bajón, y justo que quería ahorrar.

jvllyan1 Hola @ Ikkimura, efectivamente volvieron a activar las visas en algunos países de latam por parte de Gamehag, pero todo sigue igual de mal, porque no se pueden activar en https://www.prepaiddigitalsolutions.com/, que es en donde a la final se generara la visa virtual con el saldo a gastar (lo digo por experiencia de una compañera que las pidió y no pudo redimirlas en su país), por lo que la situación es aún peor, porque cualquier usuario podrá pedirlas sin saber que se llevara tremendo problema, porque no podrá activar ese token y ni modo de pedir un reembolso a la página porque no lo darán, por lo que a la final se gastaran las gemas en un premio que no podrán llegar a utilizar; ya hice una advertencia por medio de un ticket a Gamehag, porque esto perjudica seriamente a esos usuarios que van todos confiados y piden un premio que no podrán disfrutar, solo falta ver si se toman medidas.

ekontovski Excelente apunte. Es algo muy importante de saber, antes de ponerte a elegir que giftcard comprar.

6ix9en Hola hoy tengo una pregunta y es que el articulo que cree fue aceptado y pues no veo que tenga más gemas ni experiencia ni nada y aparte valorar artículos según da gemas pero tampoco me da gemas solo experiencia. PORFAVOR alguien sabe que pasa? Es normal? Misty no me da respuestas