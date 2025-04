Esto no es para ofender a nadie, es solo dar mi punto de vista al juego y configuracion y explicacion de como jugar bien unturned

Para empezar unturned es un juego de supervivencia o multijugador que existen diferentes tipos de modalidades RP, SEMIVANILLA,VANILLA etcpara mi me gustan mas los rp.Bueno hoy vengo a hablar porque unturned en computadores potentes y no tan potentes no corre bien.1. Nelsón creo el juego con pocos ingresos adema de eso lo programo con unity osea la calidad no va a hacer exelente lo cual nelson cuando se dio cuenta de que el juego estaba haciendo un boom comenso a implementar nuevas cosas, Pero puede irte peor si juegas RP ya que la gran mayoria tienen mods y entonces te podra ir peor,2. El computador no tiene el procesador, tarjeta grafica, gigas de ram u otros componentes suficientes para poder disfrutar la experiencias, si tu tienes un computador no tan potente como el mio te recomiendo que le bajes todos los graficos a medio y vision de 40% Ya que asi podras ver pero tanto la configuracion de vision te recomiendo que las revises una pantalla completa pero lo de abajo osea las armas vida,comida,toxicidad etc se vean grandes ya que eso aumenta fps Por ejemploEse es un buen ejemplo de configuracion tardate un tiempito para confirgurarlo3. El tema de las miras las miras pueden ser modificables, Se puede cambiar de colores, u otros puntos para ver mejores te recomiendo colores que no se encuentren tanto como el moradoo u el blanco. se encuentra en la parte de configuraciones4. el hud el hud se consigue comprando el gold y eso puede hacer que puedas ver las cosas o letras u jugadores de cualquier color que tu escojas5. El pvp las armas de unturned tienen caida de balas algunas son raideables osea pueden destruir casas u otras cosas casi todas las armas o mas bien todas destruyen los autos y tu podras hacerlos existen tanques helicopteros de guerra entre otras. y RPG esos son unos ejemplos de armas de raideo y poder conseguir loot a base de tus enemigos6. Crear un servidor: la gente que no sabe crear un servidor este es un tip mascrear un servidor es complicado si quieres implementar mods bien pero si quieres crear con mods necesitas consola lo cual se tiene que aprender, comprar un host o avase de tu interned lo cual deberias tener un interned bastante bueno el host decente cuesta 10 dls y se puede comprar en diferentes paginaws como gtx.com u otras que no me acuerdo Dx7. Skins las skins se consiguen jugando con el tiempo te pueden tocar cajas armas, ropa u otros items puedes descraftear lo que no te gusta y crear un objeto nuevo en el lugar de player skin o avatar y hay se encuentran todos.Bueno gracias por escucharme espero que me voten positivamente para mas guias.Gracias Adios