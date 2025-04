ROBLOX (OPINIONESY RESEÑAS SOBRE EL JUEGO)

ElkinBloxYT Hola me llamo Elkin y hoy les traigo este articulo QUE ES SOBRE ROBLOX de como se juega como recargar y tambien de como tener robux de formas legales no ilegales porque despues lo pueden banear a los que consigan de forma ilegal espero y les guste ya que es el primero bueno se los dejo.

ROBLOX es un videojuego Multijugador en donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales donde se pueden hacer muchas cosas en el juego ahora se los demostrare todo sobre roblox, como recargar como tener robux como crear ropa etc. FECHA DE LANZAMIENTO Fecha de estreno inicial: 2006 Modos de juego: Multijugador Plataforma inicial: Microsoft Windows Desarrollador: Roblox Corporation Creadores: David Baszucki, Erik Cassel Plataformas: Microsoft Windows, Xbox One, Android, macOS, Fire OS, Mac OS Classic, iOS SOBRE ROBLOX ROBLOX es una plataforma de juegos con mas de 1M+ de mundos creados por usuarios de ROBLOX hay muchas clases de mundos como: Adopt Me! , MeepCity , Piggy , Anime Tycoon , JailBreak , Arsenal , Tower Of Hell , BloxBurg entre otros juegos mas tu puedes jugar como quireas cualquier mundo . Tambien ROBLOX tiene una moneda virtual llmada (ROBUX) ¿Qué PUEDO HACER CON LOS ROBUX? Con los ROBUX puedes comprar accesorios para tu personaje como: Camisetas, Camisas, Pantalones, Caras, Pelos, Cuerpos, Animaciones, Accesorios Traseros, Accesorios para el hombro, Equipamiento etc. Eso es para que tu personaje que se vea mas hermoso y con muchos accesorios pero no es para sacarle pica a tus amigos es para que tu personaje se vea mas entretenido y asi que la gente haga amistad contigo que te envien solicitud de amigos para que le aceptes y puedan jugar otros mundos.



¿COMO OBTENGO ROBUX? Tu puedes obtener robux comprándolos en la pagina de roblox puedes comprar robux o roblox premium o pueden conseguir de otra forma siempre y cuando sea legal asi como en esta pagina aqui puedes ganar robux y tarjetas de regalo de roblox para recargar robux ya sea premium o robux normales aunque yo les recomendaria el ROBLOX PREMIUM porque puedes conseguir muchos mas robux puedes ganar hasta mas de 1 millon de robux creando todo tipo de accesorios ropas y pantalones tambien accesorios aquí les enseñare una foto. ¿QUE ES ROBLOX PREMIUM Y PARA QUE SIRVE? ROBLOX PREMIUM Es una suscripción a ROBLOX si te suscribes pagando te darán el ROBLOX PREMIUM con el PREMIUM puedes crear ropa y venderlas por ROBUX le puedes poner el precio que tu gustes, si quieres que la gente te la compre rápido te recomiendo ponerle el precio a 5 ROBUX o a 10 ROBUX .











Bueno gente eso fue todo no fue copiado ni pegado espero que me apoyen para traerles mas artículos como este ya que si me aceptan este articulo seria mi primer articulo bueno espero que me apoyen y me despido adios.

7w7u7575URUYUHR para mi es un buen juego para pasar el rato lo digo porque no es para tanto en plan jugar 3 horas

SrKiwiii no me gusta, no hay mucho para hacer

ElkinBloxYT emm si no te gusta no comentes

ElkinBloxYT porque ese es un juedo muy genial y super increíble

Maplebieber_YT es un buen juego uwu

Cxny1098 Roblox tiene varios juegos que son entretenidos, aun que en mi opinión no los jugaría todo un día.

AgusHolland Roblox ,me entretiene como para pasar el rato, hay muchos juegos que te divierten como My restaurant, Vecindario robloxia, adopt me, y mas, en mi opinión

Yairabebelin no pos es un muy buen juego yo me entretengo jugando jugaria todo el dia pero no tengo tiempo aparte hay otros obstaculos mas :'''v

juegarichard3 si alquien puede regalarme robux

kuray_akuma si es bueno lo juego por aburrision´



fabrizzio_jesus roblox es un buen juego,bro

ElkinBloxYT Gracias :D

suscribanse a mi canal ElkinBloxYT

LucioXD66 alto juego y el mejor en mi opinion





LucioXD66 :smile: la gente de aca re piola y hice amigo

LucioXD66 bueno creo que me ire a jugar y volveree





holiiiisoyadri7w7 el mejor juego porque ahí adentro de roblox más juegos y mss

Santishere roblox es un jurgo muy bueno que tiene una comunidad muy infantil, eso no se puede evitar obviamente :/

AxelSaneki esta bueno el juego





AxelSaneki alguien juega Roblox?





Delfi080 Muy buena explicación





leoncito_7000 BUEN JUEGO ME GUSTA

ii_Valeee Siempre me la paso jugando ROBLOX, sin duda es de los mejores juego que he jugado en mi vida, y no exagero, es lo mejor que me pudo haber pasado

unknown_07k18 siiii arriba roblox ✌;v jsjjs