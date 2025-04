soy el único que tiene problemas con la XP de los comentarios?

En lo personal, solia comentar 5veces, en la 4ta ya no me daban xp y si seguia comentando hasta me los quitaban, por ello, desde unas semanas atras solo comento 3 veces. en todas recibo xp. Y lo hago de vuelta cada 24hs. A mi me funciona asi.

Romel3212

a mi me ocurre que cuando comento no me sube la XP,y espero el tiempo adecuado(24hrs)pero de igual forma no me lo sube y probe con una cuenta secundaria pensando que era un bug,pero no me lo sube de igual manera,algunos expertos me dijero que es un but o bug (error en proceso)