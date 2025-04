que piensan de las nuevas modas de juego

Melonchan

No me gusta jugar por moda, es lo peor que puedes hacer (la mayoría de veces, terminas viendo géneros bien simplones y casuales).



Cuando iniciaba Fortnite, a cada rato me saturaban de avisos y cuando lo jugué, me parecía muy repetitivo (todavía me da la misma impresión).



Luego me fastidiaban con Battle Royale más simplones, como Free Fire (el más inferior de todos los de ese género).



Actualmente jugué Among Us, pero es tan casual que no parece tener ningún progreso en las misiones (no importa que tanto ganes, no veo que llegues a ninguna parte... ojalá que mejoren eso con las futuras actualizaciones, pero no espero mucho).