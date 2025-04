Aquí voy a decir si me parece mejor Clash Of Clans, Brawl Stars O Clash Royale, en mi experiencia. Y también voy a explicar de que se tratan Estos juegos para los que no saben que son y al final voy a decir cual me parece mejor, luego ustedes den sus opiniones

De que sese pelea contra otro y el clan que destruya mas chozas del otro, gana, también puedes socializar hablando por los chats de los clanes así que hay muchas cosas por las que te recomiendo probar este juego y de los otros dos que voy a decir en este articulo. Lo malo es que para acelerar la mejora de chozas estructuras, etc. necesitas gemas y la mayoría de mejorar cosas son como de 20 horas y para tener las suficientes gemas tienes que gastar dinero, eso es de pay to fast (paga para acelerar)Una Imagen Del Juego:De que trata Clash Royale ahora: Clash Royale es un juego que se volvió popular por los años 2017 que es un juego de estrategia como Clash of clans, pero esta vez hay cartas, era original en sui tiempo, por eso su popularidad, también se volvió famoso por la exageración de gente abriendo cofre, que me olvide de decir que también hay cofres, en este juego es pay to win (ósea paga para ganar porque necesitabas gemas para abrir los cofres y mejorar personajes, caso parecido a Clash of clans) por que también necesitabas comprar gemas y oro para acelerar y mejorar a los personajes que eso te daba ventaja sobre los demás, haciendo popular a gente como ántrax, Byviruz, etc. hasta hace 1 año me gustaba este juego pero luego empezó a no actualizarse tanto, las cartas que sacaban eran malas, o directamente eran de Clash of clans demostrándome que ya no tenían ideas como antesAunque igual se los recomiendo????.Una imagen como la del Logo de Clash Royale:Ahora hablare de que trata Brawl Stars: Se trata de un juego no tan viejo como los otros, y tampoco tuvo tanta popularidad aunque yo creo que se merece mas. Se trata de un juego que en su modo principal son 3 vs 3 con una mina de gemas en el medio y el que llegue a 10 gemas tendrá que quedarse vivos su equipo por 15 segundos para poder ganar la partida pero si te matan y se retan las 10 que tenia tu equipo quedan 9 gemas para abajo saldrá el contador de tu equipo y podría que ellos agarren las gemas suficientes cuando los maten y terminen ganando ellos. El otro modo es supervivencia que es Un modo tipo Battle royale pero en vez de ser 100 o 50 personas solo son 10 personas y hay modo dúo y solo. Otro es un modo que hay 2 caja fuertes y tienes que hacerle daño para romperla y ganaras, y otra gran variedad de modos. También me olvide de decir que hay personajes con diferentes habilidades como no se como explicarlo imagínense las habilidades de LOL o Overwatch por eso creo que se merece ser mas popular. Y además puedes tener skins también tipo LOL o PaladinsImagen Del Logo de Brawl Stars:En mi sincera opinión Brawl Stars es mejor pero pueden dejar su opinión en comentarios, decirme si puse alguna info mal, y que juego prefieren ustedes de estos 3 juegostambién por fa poner algo que tenga que ver con el tema porque se que va a venir gente queriendo XP que no esta mal pero al menos léanlo y después comenten que no les va a costar nada. Y esto me costo como una hora para que solo quieran XP en vez de leer que les cuesta 3 mins y a mi me costo 1 hora hacer estoGracias por su atención