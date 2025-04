Tareas por juegos en Android

ekontovski Alguno ya consiguio gemas por las tareas de juegos en android? Yo estoy haciendo la de My cofee, "llevar al level 15". Luego aviso si funciona, porque leí por ahi que algunas tareas no dan las recompensas que prometen.

adriano_MBC Hay algunas ofertas que no te pagan pero hay otras que si, yo te recomiendo ver anuncios.

Valverde002 Si las dan, pero aveces no den fan cuenta. Ya me ha pasado dos veces que completo juegos y no me llegan al instante, entonces pido ayuda y me llegan.

ekontovski Ok, veré como me va con este juego, y los anuncios ya no puedo ver. Me dice que haga tareas. Espero que luego de eso me lo vuelvan a habilitar. Porque los anuncios ayudan bastante.

ana_daniela_maidana Estoy haciendo una, tengo un mes de tiempo pero espero terminarla esta semana, ayer cambié algunas gemas por robux, así que ya comprobé que Gamehag funciona

LetraChica A mi me funcionó.

No doy más detalles porque cada vez que los doy me borran el post y pierdo mi experiencia. ¬_¬





IRONEDUARDOMAN Es verdad, muchas veces no dan las recompensas





rotsen99991 a mi si me dio hastaen las encuestas si cumplen pero me dice de q tengo dos cuentas .-.

dilan_caracas terriibellelelelelel

kuray_akuma no lo se yo solo pudo jugat los mini juegos que son dificiles llegar ala puntacion optima





Yairabebelin yo como 2 veces k he jugado no me dieron mi recompensa aparte cada k voy a el muro de ofertas y acepto la oferta la pagina nobme carga :'v

Andruelcampeon Esta muy difícil lograr las tareas más las de androide pero lo que recomiendo es hacer la de lineage clasicc 2 en pc esa si vale la pena te dan bastante