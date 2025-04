among us o fall guys

tigerblet51 decide cual es el mejor

Melonchan Ninguno de los dos es igual, Fall guys es competitivo y Among us es aventura y traición.

jack200819 ami me gusta among us

david_herrera28 Among us es un juego interesante a párate de entretenido es un juego que hay que ser totalmente un detective

cristopher_gonzalez3 Los dos

elproGABRIEL26 Amoung us es mejor

thekiller29 amoung us es mejor no te hace de enojar

Melonchan Among us te hace enojar cuando eres la primera víctima de la partida (ya sea que te mate el impostor o que te expulsen por votación, y esto empeora si eras inocente).



Fall guys se vuelve complicado, cuando te encuentras a usuarios que solamente estorban para entorpecer el avance de los demás.

Felipe1265 los dos son buenos





GarzonYT Emma yo creo que fall guys

GarzonYT pero among us es para celular y coge as ventaja

Isaias012 Yo juego Among Us porque no tengo ni PC ni Consola para Fall Guys jaja.

bl4xz9r among us

PepeRebelGamer depende mucho de la persona y de la situación (no solo económica), ya que existen personas que prefieren una experiencia más competitiva como podria ser fall guys y otro tipo de publico prefiere una experiencia diferente como podria ser among us ya que se trata más de descubrir, discutir e investigar. En mi caso prefiero among us porque no cuento con una computadora y el juego es gratis para dispositivos móviles (aun si tuviera una fall guys no es mi tipo de juego, aunque no puedo dar una opinión completa sin probarlo primero).

elmpf creo que son dos juegos diferentes los dos me gustan mucho pero... me gusta mas among us

ana_daniela_maidana Me parece mejor Fall Guys,por aquello de las partidas breves.

David20pre among us XD

FabrizzioRobux Ambos juegos son buenos, pero les recomiendo entrenar para luego jugar bien, es un buen trucazo

adriano_MBC Yo prefiero among us ya que es combatible para los dispositivos moviles

ameliiia2612 among us :)

JumboFresh Son conceptos interesantes que aseguran diversión un largo rato. Aunque creo que el Fall Guys frustra más (a niveles generales) que el Among Us

diego_ortiz10 el Among us si todos se reúnen en un mismo discord es muy entretenido además que lo pueden jugar en PC como en Android, y esto hace que los puedas jugar con la mayoría de tus amigos :))

Yairabebelin yo prefiero el among us pa mi es divertido elel juego :v siempre espero ser la impostora xDcasi siempre me toca tripulante :''v pero es mejor among us ya que es gratis por eso lo prefiero :'>

alba_almagro son diferentes pero ambos son buenos juegos :)